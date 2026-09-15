Un temblor sorprende a Ecuador la tarde de este martes

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Un movimiento sísmico producido en la región Amazónica causó alerta entre la población al finalizar la tarde de este 15 de septiembre de 2026. El reporte de un temblor con epicentro en la provincia de Pastaza motivó inmediatas reacciones por parte de ciudadanos que aseguraron percibir la sacudida en diversos puntos del Litoral.

Detalles técnicos del temblor en Ecuador hoy

De acuerdo con los datos procesados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el remezón ocurrió a las 18:45:03 (hora continental). La evaluación estableció una magnitud de 3.9.

La característica determinante del fenómeno fue su profundidad de 157,0 kilómetros, ubicándolo como un evento de fractura profunda en la corteza terrestre.

Epicentro en las cercanías de Puyo

Geográficamente, el movimiento telúrico se ubicó a 23,22 kilómetros de distancia de la ciudad de Puyo, cabecera cantonal de la provincia de Pastaza, en la Amazonía del país.

Reportes de sacudida en cantones de Guayas

Pese a la distancia entre la región amazónica y la Costa, varios internautas reportaron la percepción del movimiento en la provincia del Guayas. Los testimonios se concentraron en áreas residenciales de Guayaquil y del cantón Samborondón, donde los residentes indicaron haber sentido un leve movimiento durante sus actividades vespertinas.

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