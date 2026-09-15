Temblor de 2.7 se registró en Pichincha este martes 15 de septiembre

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un otro temblor.

Un nuevo sismo se registró en Quito

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 10:35 de este martes 15 de septiembre con una magnitud de 2.7 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 10 km desde la superficie, a una latitud de 0.075° N y a una longitud de 78.455° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 27,76 km de Tabacundo, en la provincia de Pichincha.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios comentaron que sí percibieron el sismo. Los reportes llegaron desde Puéllaro y Calderón, por ejemplo.

Recomendaciones ante sismos

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026sctd

Ocurrido: 2026-09-15 10:35:28

Mag.: 2.7MLv

Prof.: 10.0 km

Lat.: 0.075° N

Long.: 78.455° W

Localizado: a 27.76 km de Tabacundo, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/OY8q3W0iYx pic.twitter.com/FMKdofgzAX — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 15, 2026

Otro temblor se ubicó en la Costa este martes

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 07:39 del martes 15 de septiembre con una magnitud de 3.6 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 67 km desde la superficie, a una latitud de 3.753° S y a una longitud de 79.893° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 24,74 km de Piñas, en la provincia de El Oro.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios no reportaron haber sentido este sismo. El movimiento telúrico sucede luego de que ayer otro sismo se registró en Perú con una magnitud de 5.5.

[REVISADO]

Evento: igepn2026scni

Ocurrido: 2026-09-15 07:39:17

Mag.: 3.6MLv

Prof.: 67.0 km

Lat.: 3.753° S

Long.: 79.893° W

Localizado: a 24.74 km de Pinas, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/fpKKvepS3D pic.twitter.com/B44DOyoWL6 — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 15, 2026

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