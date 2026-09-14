Un temblor sacudió Quito este lunes 14 de septiembre

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la madrugada de este lunes 14 de septiembre de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó en Quito

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 03:39 del lunes 14 de septiembre con una magnitud de 2.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 15 km desde la superficie, a una latitud de 0.142° S y a una longitud de 78.380° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 10,68 km de Quito, en la provincia de Pichincha.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios comentaron que sí percibieron este sismo. El movimiento telúrico despertó a la ciudadanía a pesar de que fue de baja magnitud; sin embargo, este fue a poca profundidad desde la superficie.

Además, las personas se quejaron en la cuenta del Instituto pues el reporte fue publicado una hora después de que ocurrió el sismo.

Recomendaciones ante sismos

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026sajx

Ocurrido: 2026-09-14 03:39:32

Mag.: 2.8MLv

Prof.: 15.0 km

Lat.: 0.142° S

Long.: 78.380° W

Localizado: a 10.68 km de Quito, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/ADrQSbqpFc pic.twitter.com/FCNlPGfSpr — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 14, 2026

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