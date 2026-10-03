Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Un sismo se registró en Ecuador este sábado 3 de octubre de 2026, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

La entidad difundió el reporte del movimiento telúrico a través de sus canales oficiales, como parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en Ecuador.

El Instituto Geofísico mantiene habilitadas sus plataformas para consultar los últimos eventos registrados en el territorio ecuatoriano y conocer información relacionada con magnitud, profundidad y ubicación.

Instituto Geofísico reportó el sismo en Ecuador

El sismo de este sábado 3 de octubre de 2026 ocurrió a las 12:34 y tuvo una magnitud de 3.8, según el reporte del Instituto Geofísico. El movimiento telúrico se localizó a 41,02 kilómetros de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, con una profundidad de 68 kilómetros. Sus coordenadas fueron 0,594° N de latitud y 79,209° W de longitud.

La profundidad de 68 kilómetros ubica al evento dentro de la corteza y el manto superior. El reporte difundido por el Instituto Geofísico no establece una intensidad específica ni detalla las ciudades donde fue sentido.

[REVISADO]

Evento: igepn2026tjud

Ocurrido: 2026-10-03 12:34:20

Mag.: 3.8MLv

Prof.: 68.0 km

Lat.: 0.594° N

Long.: 79.209° W

Localizado: a 41.02 km de Quininde, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/6W1tD0gIst pic.twitter.com/zUvbHB3y4w — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 3, 2026

¿Sintió el sismo de este sábado?

El Instituto Geofísico también mantiene disponible el Reporte de Sismo Sentido, una herramienta que permite a los ciudadanos informar si percibieron un movimiento telúrico y la intensidad con la que lo sintieron.

La información ciudadana complementa los registros instrumentales y permite conocer cómo fue percibido un sismo en distintas localidades de Ecuador. El IG-EPN es la fuente oficial para consultar información sobre la actividad sísmica registrada en el país.

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