Sismo de magnitud 3.6 se registró cerca de Samborondón este viernes

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 3,6 se registró la noche de este viernes 9 de octubre de 2026 cerca de Samborondón, en la provincia del Guayas, según informó el Instituto Geofísico.

Detalles del sismo en Samborondón

Según el Instituto Geofísico, la magnitud del sismo fue de 3.6, con una profundidad de 74 kilómetros, una latitud de 1.930° S y una longitud de 79.705° W.

El movimiento telúrico fue registrado a 4.21 kilómetro de Samborondón, en la provincia del Guayas. Ocurrió a las 22:18 de este viernes 9 de octubre de 2026.

El Instituto Geofísico monitorea de forma permanente la actividad sísmica en Ecuador y actualiza los datos de magnitud, profundidad y ubicación de cada evento conforme avanzan los análisis técnicos.

Sismo en Samborondón; preguntas frecuentes

❓ ¿De qué magnitud fue el sismo registrado cerca de Samborondón este 9 de octubre de 2026? El sismo registrado cerca de Samborondón, en la provincia del Guayas, tuvo una magnitud de 3,6.

Según el Instituto Geofísico, el movimiento telúrico ocurrió a las 22:18 del viernes 9 de octubre de 2026. El evento fue localizado a 4,21 kilómetros de Samborondón. ❓ ¿A qué hora ocurrió el sismo cerca de Samborondón? El sismo ocurrió a las 22:18 del viernes 9 de octubre de 2026.

El Instituto Geofísico informó sobre el movimiento telúrico registrado cerca de Samborondón, en la provincia del Guayas. Su magnitud fue de 3,6 y su profundidad alcanzó los 74 kilómetros. ❓ ¿A qué distancia de Samborondón se registró el sismo del 9 de octubre? El sismo se registró a 4,21 kilómetros de Samborondón, en la provincia del Guayas.

De acuerdo con el Instituto Geofísico, el evento ocurrió la noche del viernes 9 de octubre de 2026 y tuvo una magnitud de 3,6. La ubicación fue determinada mediante coordenadas geográficas. ❓ ¿A qué profundidad se registró el sismo cerca de Samborondón? El sismo tuvo una profundidad de 74 kilómetros.

El Instituto Geofísico reportó una magnitud de 3,6 y ubicó el epicentro a 4,21 kilómetros de Samborondón. La profundidad es uno de los datos técnicos utilizados para caracterizar un movimiento telúrico. ❓ ¿Cuáles fueron las coordenadas del sismo registrado en Guayas? El sismo se localizó en las coordenadas 1,930° de latitud sur y 79,705° de longitud oeste.

El Instituto Geofísico informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 22:18 del viernes 9 de octubre de 2026, cerca de Samborondón. El evento tuvo una magnitud de 3,6 y una profundidad de 74 kilómetros.

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