Sismo se registra cerca de Rocafuerte, en Manabí

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Manabí volvió a sentir el movimiento de la tierra durante la noche de este sábado 19 de septiembre. El Instituto Geofísico revisó los datos preliminares del evento y confirmó.

Un sismo cerca de Rocafuerte

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) reportó un sismo ocurrido este sábado 19 de septiembre de 2026, a las 19:17. Este evento ya pasó la revisión de la institución.

Según el reporte, el sismo tuvo una magnitud de 3.4 MLv y una profundidad de 19,0 kilómetros. Se localizó a 18,37 kilómetros de Rocafuerte, en la provincia de Manabí, en las coordenadas 0,781° sur y 80,367° oeste.

Frente a este hecho, el Instituto Geofísico invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento. Esto se lo puede hacer a través de su plataforma en línea habilitada para ese fin.

Un día con más actividad sísmica en el país

Este evento se suma a la actividad sísmica registrada horas antes en la frontera entre Ecuador y Perú, donde se reportaron dos sismos: uno de magnitud 5.5 durante la madrugada, cerca de Loreto, y otro de magnitud 4.5 en la mañana, a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la región Amazonas peruana.

La actividad sísmica ha sido constante en el país durante los últimos días. El 17 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3.9 en Santa Elena; el 16 de septiembre, uno de 3.4 en Pastaza; y el 15 de septiembre, uno de 3.9 en Morona Santiago.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio ecuatoriano y actualiza magnitud, profundidad y ubicación de los eventos conforme avanza el análisis técnico.

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