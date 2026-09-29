Sismo de magnitud 5.2 sacude Perú este martes 29 de septiembre cerca de Ecuador

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un sismo de magnitud 5.2 se registró en Perú la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 05:22 y situó su epicentro en la región de Loreto, cerca de la frontera con Ecuador.

El Instituto Geofísico de Ecuador también reportó el temblor, aunque estableció una magnitud de 5. Según sus registros, el epicentro se localizó cerca de la provincia ecuatoriana de Morona Santiago. Hasta el momento, la institución no ha publicado en sus redes sociales reportes de personas que hayan sentido el movimiento en territorio ecuatoriano.

¿Dónde ocurrió el sismo de este martes 29 de septiembre en Perú?

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú informó que el temblor alcanzó una magnitud de 5,2. El organismo ubicó su epicentro a 67 kilómetros al noreste de Andoas, en Datem del Marañón, región de Loreto.

El movimiento ocurrió a las 05:22 de este martes 29 de septiembre, según los datos oficiales del organismo peruano.

Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador registró el mismo evento sísmico con una magnitud de 5 y una profundidad de 115 kilómetros. La institución situó el epicentro a 84,73 kilómetros de Andoas, en Loreto, cerca de la frontera ecuatoriana.

El reporte ecuatoriano también precisó las coordenadas del movimiento telúrico: una latitud de 3,330° sur y una longitud de 75,770° oeste.

Pese a la cercanía del epicentro con Ecuador, el Instituto Geofísico no registraba en sus redes sociales reportes de personas que hubieran sentido el temblor en el país.

¿Por qué se registran sismos frecuentes en Perú?

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta región concentra una importante actividad tectónica y registra movimientos telúricos de manera recurrente.

El sismo de este martes se suma a los eventos que registra el Instituto Geofísico del Perú mediante su Centro Sismológico Nacional. El organismo publica información sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los movimientos que ocurren en el territorio peruano.

En esta ocasión, tanto el organismo peruano como el ecuatoriano reportaron el evento ocurrido en Loreto. Sin embargo, sus informes presentan diferencias en la magnitud y la distancia del epicentro respecto de Andoas.

La ubicación del temblor, próxima a la frontera con Ecuador, también motivó su registro por parte del Instituto Geofísico ecuatoriano.

Los ciudadanos pueden consultar los últimos eventos sísmicos de Perú en el portal oficial del Centro Sismológico Nacional del IGP , que proporciona información sobre los movimientos telúricos registrados en el país.

[REVISADO]

Evento: igepn2026tbxw

Ocurrido: 2026-09-29 05:22:15

Mag.: 5.0M

Prof.: 115.0 km

Lat.: 3.330° S

Long.: 75.770° W

Localizado: a 84.73 km de Andoas, Loreto

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/VLX2IEKkSJ pic.twitter.com/ZLVVFVvjDC — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 29, 2026

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