Temblor de 3.2 se registró en la Sierra de Ecuador este lunes 21 de septiembre

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Un temblor de magnitud 3.2 se registró la mañana de este lunes 21 de septiembre de 2026 en las cercanías de Cotacachi, en la provincia de Imbabura. El Instituto Geofísico reportó el evento a las 09:30:35 y posteriormente revisó sus datos.
El movimiento alcanzó una profundidad de 8 kilómetros. El Instituto Geofísico ubicó el epicentro a 8,53 kilómetros de Cotacachi, según el reporte publicado este lunes. La Secretaría de Gestión de Riesgos también informó sobre el evento y señaló que la percepción del sismo fue leve en varios sectores de Imbabura.
El Instituto Geofísico identificó el evento con el código igepn2026snqa. En su reporte revisado indicó una magnitud de 3.2 MLv y una profundidad de 8,0 kilómetros.
Las coordenadas registradas corresponden a 0,297 grados de latitud norte y 78,341 grados de longitud oeste. Con esos datos, el organismo ubicó el movimiento a 8,53 kilómetros de Cotacachi.
El reporte corresponde a un evento ocurrido durante la mañana de este lunes. El Instituto Geofísico difundió la información después de procesar y revisar los datos relacionados con el movimiento registrado en Imbabura.
La magnitud de 3.2 MLv corresponde al valor establecido en el reporte revisado del organismo. La información también incluye la ubicación y profundidad calculadas para el evento sísmico.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 21, 2026
Evento: igepn2026snqa
Ocurrido: 2026-09-21 09:30:35
Mag.: 3.2MLv
Prof.: 8.0 km
Lat.: 0.297° N
Long.: 78.341° W
Localizado: a 8.53 km de Cotacachi, Imbabura
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/0Akzlgl8MI pic.twitter.com/R2MPQKQMFJ
La Secretaría de Gestión de Riesgos realizó un monitoreo sobre la percepción del sismo en la provincia de Imbabura. El organismo confirmó una magnitud de 3.2 MLv y una localización a 8,53 kilómetros de Cotacachi.
Según el reporte de Riesgos Ecuador, los habitantes percibieron el movimiento de manera leve en Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro.
La Secretaría clasificó la percepción como leve y señaló que continuará con el monitoreo del evento. El reporte no incorpora otros datos sobre afectaciones derivados del movimiento.
El temblor se registró, así, en el área cercana a Cotacachi y tuvo una profundidad de 8 kilómetros. Tanto el Instituto Geofísico como la Secretaría de Gestión de Riesgos difundieron información sobre el evento durante la mañana de este lunes 21 de septiembre.
La información disponible recoge la hora del movimiento, su magnitud, profundidad, coordenadas y ubicación respecto de Cotacachi. También detalla los cantones de Imbabura donde la población reportó una percepción leve del sismo.
MONITOREO DE PERCEPCIÓN DE SISMO— Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 21, 2026
LOCALIZACIÓN: a 8.53 km de Cotacachi, Imbabura
MAGNITUD: 3,2 MLv
🟢LEVE:
Imbabura: Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro.
Continuamos el monitoreo. https://t.co/5C9O0SqD5H pic.twitter.com/5X8j9ZJyKF