Un temblor en Atuntaqui, provincia de Imbabura sorprende a localidades del norte del país

Los instrumentos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) registraron un temblor en Atuntaqui, provincia de Imbabura.
El evento telúrico ocurrió a las 19:33:12 (hora local de Ecuador Continental), con una magnitud calculada en 3.1 y un origen superficial que motivó reportes de percepción entre los residentes del cantón Antonio Ante y sectores aledaños en el norte del país.
De acuerdo con el informe oficial revisado del Instituto Geofísico (código de evento igepn2026qusi), el movimiento sísmico se localizó a 10.08 kilómetros de la ciudad de Atuntaqui.
La red de monitoreo determinó que el hipocentro se situó a una profundidad de 11.0 kilómetros bajo la superficie terrestre, catalogándose como un sismo de nivel superficial.
El reporte técnico situó el epicentro exacto en las coordenadas 0.423° de latitud Norte y 78.229° de longitud Oeste.
La cartografía sísmica del Instituto Geofísico posiciona el punto de origen en territorio de la provincia de Imbabura, en una zona comprendida entre las localidades de Urcuquí y Atuntaqui, próximo a los ejes viales y poblados del norte ecuatoriano.
Tras la emisión del reporte automático y su posterior revisión técnica, ciudadanos de las localidades de Atuntaqui, Cotacachi e Ibarra manifestaron haber sentido el movimiento telúrico en sus viviendas y lugares de trabajo.
La red sísmica nacional mantiene la vigilancia continua de los parámetros geodinámicos en la provincia de Imbabura y en todo el territorio ecuatoriano.
La entidad científica emitió la ficha técnica revisada para documentar las características del fenómeno natural a través de sus canales oficiales de comunicación técnica y cartográfica.