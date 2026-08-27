Un temblor en Atuntaqui, provincia de Imbabura sorprende a localidades del norte del país

Los instrumentos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) registraron un temblor en Atuntaqui, provincia de Imbabura.

El evento telúrico ocurrió a las 19:33:12 (hora local de Ecuador Continental), con una magnitud calculada en 3.1 y un origen superficial que motivó reportes de percepción entre los residentes del cantón Antonio Ante y sectores aledaños en el norte del país.

Parámetros del temblor en Atuntaqui, provincia de Imbabura

De acuerdo con el informe oficial revisado del Instituto Geofísico (código de evento igepn2026qusi), el movimiento sísmico se localizó a 10.08 kilómetros de la ciudad de Atuntaqui.

La red de monitoreo determinó que el hipocentro se situó a una profundidad de 11.0 kilómetros bajo la superficie terrestre, catalogándose como un sismo de nivel superficial.

Ubicación y coordenadas geográficas del epicentro

El reporte técnico situó el epicentro exacto en las coordenadas 0.423° de latitud Norte y 78.229° de longitud Oeste.

La cartografía sísmica del Instituto Geofísico posiciona el punto de origen en territorio de la provincia de Imbabura, en una zona comprendida entre las localidades de Urcuquí y Atuntaqui, próximo a los ejes viales y poblados del norte ecuatoriano.

Percepción ciudadana del movimiento telúrico

Tras la emisión del reporte automático y su posterior revisión técnica, ciudadanos de las localidades de Atuntaqui, Cotacachi e Ibarra manifestaron haber sentido el movimiento telúrico en sus viviendas y lugares de trabajo.

Monitoreo permanente del Instituto Geofísico

La red sísmica nacional mantiene la vigilancia continua de los parámetros geodinámicos en la provincia de Imbabura y en todo el territorio ecuatoriano.

La entidad científica emitió la ficha técnica revisada para documentar las características del fenómeno natural a través de sus canales oficiales de comunicación técnica y cartográfica.

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