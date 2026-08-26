Nuevo sismo sacude a Colombia a dos semanas del devastador terremoto

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió Colombia este miércoles 26 de agosto de 2026, dos semanas después del terremoto de 7,4 que dejó cientos de muertos y graves daños en varias regiones del país.

Nuevo sismo sacude a Colombia tras el terremoto

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:45, hora local, y tuvo su epicentro a siete kilómetros de Los Santos, en el departamento de Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La entidad ubicó el evento a una profundidad de 149 kilómetros. El temblor fue reportado por ciudadanos en distintas zonas del centro y oeste colombiano.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no informaron de víctimas ni daños materiales relacionados con este nuevo movimiento.

Colombia busca reponerse al terremoto de 7,4 en Chocó

El nuevo sismo ocurrió 16 días después del terremoto que golpeó Colombia el 10 de agosto. Este temblor se convirtió en uno de los desastres naturales más graves del país en las últimas décadas.

Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Como informó EL COMERCIO, Quibdó, Cali, Pereira y Manizales estuvieron entre las ciudades con mayores afectaciones.

El último balance oficial, hasta este martes 25 de agosto, elevó a 331 el número de fallecidos, además de 4 439 heridos y 240 desaparecidos. La emergencia afectó a 494 municipios de 16 departamentos.

Las cifras aumentaron de manera progresiva desde los primeros reportes. El 14 de agosto, por ejemplo, el balance era de 285 muertos y 379 desaparecidos, mientras continuaban las tareas de búsqueda entre edificios colapsados.

Dos semanas después del terremoto, algunas ciudades comenzaron a pasar de la fase de rescate a la reconstrucción. En Cali, una de las zonas más golpeadas, las autoridades dieron por terminadas las labores de búsqueda y comenzaron el retiro de escombros y demolición de estructuras en riesgo.

El temblor de este miércoles es el movimiento más fuerte registrado en Colombia desde el terremoto del 10 de agosto, aunque por ahora no existe un reporte de nuevas afectaciones.

Con información de EFE.

❓ ¿De cuánto fue el sismo registrado en Colombia este 26 de agosto de 2026?

El sismo tuvo una magnitud de 5,1.

El Servicio Geológico Colombiano informó que ocurrió a las 11:45 y tuvo su epicentro cerca de Los Santos, en Santander.

❓ ¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,1 en Colombia?

El epicentro se localizó a siete kilómetros de Los Santos, Santander.

El boletín actualizado del SGC ubicó el movimiento a una profundidad de 149 kilómetros.

❓ ¿Hubo muertos o daños por el temblor de este 26 de agosto?

Hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales.

Las autoridades colombianas continúan revisando posibles afectaciones tras el movimiento.

❓ ¿Cuántas personas murieron en el terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026?

El último balance disponible registra 331 fallecidos.

El terremoto de magnitud 7,4 también dejó 4 439 heridos y 240 desaparecidos en 16 departamentos del país.

❓ ¿Qué magnitud tuvo el gran terremoto de Colombia del 10 de agosto?

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4.

Su epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, y provocó graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.