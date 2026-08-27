Tres temblores sacuden la frontera de Ecuador con Perú este jueves 27 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este jueves 27 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre varios temblores, uno de ellos en la frontera y dos en Ecuador.

El primer temblor de 4.8 se ubicó en Tumbes

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 12:09 del jueves 27 de agosto con una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 45 km desde la superficie, a una latitud de 3.492° S y a una longitud de 80.774° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 36,96 km de Tumbes, en Perú.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, usuarios confirmaron haber sentido el sismo. Los reportes llegaron desde Arenillas, Machala, en El Oro, así como desde Loja y Guayaquil.

[REVISADO]

Evento: igepn2026quds

Ocurrido: 2026-08-27 12:09:24

Mag.: 4.8MLv

Prof.: 45.0 km

Lat.: 3.492° S

Long.: 80.774° W

Localizado: a 36.96 km de Tumbes, Tumbes

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/4A4SNuGFgt pic.twitter.com/2MWmfYzL2E — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 27, 2026

El segundo y tercer sismos se ubicaron en El Guabo, provincia de El Oro

El Instituto Geofísico informó sobre un segundo sismo a las 12:23 del jueves 27 de agosto con una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 55 km desde la superficie, a una latitud de 3.107° S y a una longitud de 79.820° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a14,37 km de El Guabo, en la provincia de El Oro. Usuarios también comentaron que sintieron el sismo desde Catamayo (Loja), Guayaquil, Cuenca, Durán, Machala, Posorja, etc.

Posteriormente, a las 12:26 se registró un tercer sismo de 4 en la escala de Richter, a una profundidad de 48 km. El epicentro se localizó a 20,47 km de El Guabo, en la provincia de El Oro.

[REVISADO]

Evento: igepn2026qued

Ocurrido: 2026-08-27 12:23:20

Mag.: 4.4MLv

Prof.: 55.0 km

Lat.: 3.107° S

Long.: 79.820° W

Localizado: a 14.37 km de El Guabo, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/1Ba8TCio8m pic.twitter.com/py08v3BhxK — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 27, 2026

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

Sismos en Ecuador este jueves, preguntas y respuestas

❓ ¿Dónde se registraron los tres temblores reportados el jueves 27 de agosto de 2026? Un sismo ocurrió cerca de Tumbes, en Perú, y dos se localizaron cerca de El Guabo, en El Oro.

El primer movimiento, de magnitud 4,8, tuvo su epicentro a 36,96 kilómetros de Tumbes. Los otros dos, de magnitudes 4,4 y 4, se registraron a 14,37 y 20,47 kilómetros de El Guabo. ❓ ¿De qué magnitud fueron los tres temblores registrados en la frontera de Ecuador con Perú? Los sismos alcanzaron magnitudes de 4,8, 4,4 y 4.

El primer temblor ocurrió a las 12:09, el segundo a las 12:23 y el tercero a las 12:26. Los tres movimientos se registraron con pocos minutos de diferencia, según el sistema automático del Instituto Geofísico. ❓ ¿En qué ciudades de Ecuador se sintieron los temblores del 27 de agosto? Usuarios reportaron los movimientos en ciudades como Arenillas, Machala, Loja, Guayaquil, Cuenca, Durán, Catamayo y Posorja.

Los reportes ciudadanos difundidos en las redes sociales del Instituto Geofísico confirmaron que los sismos se percibieron en distintas zonas del sur y la Costa de Ecuador, especialmente tras los movimientos registrados cerca de Tumbes y El Guabo. ❓ ¿Qué profundidad tuvieron los tres sismos registrados cerca de Tumbes y El Guabo? Los sismos ocurrieron a profundidades de 45, 55 y 48 kilómetros.

Contexto: El temblor de magnitud 4,8, cerca de Tumbes, se produjo a 45 kilómetros de profundidad. El segundo, de magnitud 4,4, ocurrió a 55 kilómetros, mientras que el tercero, de magnitud 4, tuvo una profundidad de 48 kilómetros. ❓ ¿Se reportaron emergencias tras los tres temblores registrados el 27 de agosto en Ecuador y Perú? Hasta el momento, las autoridades no reportaron emergencias.

Las recomendaciones incluyen mantener la calma, alejarse de cables eléctricos, evitar vidrios y estructuras con riesgo de colapso y seguir los protocolos de emergencia del ECU 911 y los organismos de socorro. Para verificar nuevos eventos, se deben consultar los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

Te recomendamos