Un temblor se registró en la Costa de Ecuador este martes 11 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este martes 11 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó frente a la Costa

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 13:05 de este martes 11 de agosto con una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 4 km desde la superficie, a una latitud de 0.746° S y a una longitud de 81.156° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 55,48 km de Manta, en la provincia de Manabí.

En redes sociales, usuarios comentaron sobre este sismo y expresaron su preocupación por la frecuencia de sismos.

Otros usuarios mostraron su preocupación luego de que en la mañana de ayer Ecuador sintió un sismo debido al terremoto de 7.4 en Colombia, como informa una publicación de este medio.

Recomendaciones ante sismos

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026pqzm

Ocurrido: 2026-08-11 13:05:25

Mag.: 4.3MLv

Prof.: 4.0 km

Lat.: 0.746° S

Long.: 81.156° W

Localizado: a 55.48 km de Manta, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/InX4kzIeX9 pic.twitter.com/4ch4O7Yfh7 — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 11, 2026

El temblor se sintió en la Costa la tarde del lunes 10 de agosto

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este lunes 10 de agosto de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El Instituto Geofísico informó sobre otro sismo a las 16:24 de este lunes 10 de agosto con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 67 km desde la superficie, a una latitud de 2.254° S y a una longitud de 79.745° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 13,23 km de Durán, en la provincia de Guayas.

En redes sociales, usuarios comentaron sobre este sismo en la Costa de Ecuador y confirmaron haberlo sentido. Algunos reportes llegaron desde La Aurora, Daule y Naranjito; lo calificaron como un pequeño remezón.

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