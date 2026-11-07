Sismo sacudió Manabí este sábado 7 de noviembre

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Un sismo de magnitud se registró la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026 en la provincia de Manabí, en la Costa de Ecuador. El movimiento ocurrió un día después de otro temblor reportado en El Oro, provincia fronteriza con Perú.

Según el Instituto Geofísico, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:36 y tuvo una profundidad de 40 kilómetros, informó EFE.

¿Dónde ocurrió el sismo de Manabí?

El sismo fue de 3,3 grados y su epicentro se localizó a 12,45 kilómetros de Jipijapa, en Manabí. El Instituto Geofísico estableció las coordenadas del movimiento en 1,25 grados de latitud sur y 80,62 grados de longitud oeste.

El reporte se produjo después de que el viernes 6 de noviembre se registrara otro temblor de magnitud 3,7 en la provincia de El Oro, en el sur del país, según EFE.

Manabí fue una de las provincias más afectadas por el terremoto de 2016

La provincia de Manabí, junto con Esmeraldas, sufrió las mayores consecuencias del terremoto de magnitud 7,8 registrado el 16 de abril de 2016.

Aquel desastre dejó más de 670 fallecidos, miles de personas afectadas y pérdidas materiales millonarias. Fue uno de los terremotos más graves de la historia reciente de Ecuador.

¿Por qué ocurren sismos en Ecuador?

Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región geológica que concentra una importante actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas.

Esta franja, que tiene forma de herradura, comprende territorios de América y otras regiones que bordean el océano Pacífico. Entre los países americanos que forman parte de ella están Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

La ubicación geográfica de Ecuador explica su exposición a los movimientos sísmicos, aunque la ocurrencia de un temblor no significa necesariamente que se producirá otro de mayor magnitud, de acuerdo con los principios generales de la sismología.

El Instituto Geofísico mantiene el registro de los movimientos telúricos que ocurren en el territorio nacional. Los datos del sismo de Manabí fueron difundidos este sábado, según EFE.

Con información de EFE

Te recomendamos