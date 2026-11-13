Dos sismos de magnitud 4.7 sacudieron Perú en menos de una hora este 13 de noviembre

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Dos movimientos telúricos de magnitud 4.7 remecieron las regiones de Huánuco y Loreto, en Perú, durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que ambos eventos ocurrieron con una diferencia de 23 minutos y que la población percibió los movimientos.

Los sismos tuvieron epicentros y profundidades diferentes. El primero ocurrió en Huánuco, a las 05:32, mientras que el segundo se registró en Loreto, a las 05:55. Según los reportes oficiales, hasta el momento no existen informes de víctimas ni daños materiales relacionados con estos fenómenos.

Dos movimientos telúricos se registraron en Huánuco y Loreto

El primer sismo ocurrió a las 05:32 de este viernes. El IGP reportó una magnitud de 4.7 y ubicó su epicentro a 65 kilómetros al noreste del distrito de Puerto Inca, en la región Huánuco. El movimiento tuvo una profundidad de 131 kilómetros.

Menos de media hora después, otro temblor sacudió la región Loreto. El Centro Sismológico Nacional (Censis), del IGP, registró este segundo evento a las 05:55. También alcanzó una magnitud de 4.7, pero tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

El organismo científico localizó el epicentro a 81 kilómetros al norte de la localidad de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto.

El reporte del IGP precisó que este segundo movimiento alcanzó una intensidad de grado III en Lagunas, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada. Además, confirmó que la población percibió ambos remezones.

Pese a que los dos eventos se sintieron en las zonas cercanas a sus epicentros, los reportes disponibles no registraron víctimas ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0785 Fecha y Hora Local: 13/11/2026 05:32:05 Magnitud: 4.7 Profundidad: 131km Latitud: -9.05 Longitud: -74.48 Intensidad: III Puerto Inca Referencia: 65 km al NE de Puerto Inca, Puerto Inca – Huánuco https://t.co/ODhGuNFvuu — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 13, 2026

¿Por qué tiembla con frecuencia en Perú?

La actividad sísmica es recurrente en Perú debido a su ubicación geográfica. El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica.

En esta región interactúan las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Este proceso genera movimientos que pueden provocar sismos de distintas magnitudes y profundidades.

Ante esta actividad, el Instituto Geofísico del Perú recomienda a la población mantenerse preparada para afrontar un movimiento telúrico. Entre sus recomendaciones está contar con un plan familiar de emergencia que permita organizar las acciones de cada integrante ante un evento de estas características.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja mantener la calma durante un sismo y dirigirse a una zona segura que la familia haya identificado previamente.

También recomienda alejarse de las ventanas, los objetos que puedan caer y las estructuras que representen algún peligro durante el movimiento.

Otra de las medidas preventivas consiste en preparar una mochila para emergencias y una caja de reserva. Estos elementos deben contener artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas después de una emergencia.

Las autoridades insisten en la importancia de adoptar estas medidas de prevención y preparación ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0786 Fecha y Hora Local: 13/11/2026 05:55:11 Magnitud: 4.7 Profundidad: 15km Latitud: -4.53 Longitud: -75.47 Intensidad: III Lagunas Referencia: 81 km al N de Lagunas, Alto Amazonas – Loreto https://t.co/ZbRjdGOb90 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 13, 2026

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