Perú registró un sismo de 4,5 frente a sus costas la tarde de este sábado 15 de agosto

Perú registró un sismo de magnitud 4,5 frente a sus costas la tarde de este sábado 15 de agosto de 2026; el Instituto Geofísico del Perú detalló dónde fue el epicentro y su profundidad. El evento telúrico ocurre días después que de Colombia fuera sacudida por un terremoto de 7,4 y a más de un mes del doble terremoto en Venezuela, que dejó miles de víctimas.

El sismo de 4,5 frente a las costas de Perú la tarde de este sábado 15 de agosto

Un sismo de magnitud 4,5 se registró frente a las costas de Perú este sábado 15 de agosto a las 15:05, su epicentro fue ubicado a 52 km al SO de Sechura, Sechura – Piura.

Su latitud fue de -5.80, -81.22 y tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

No reúne condiciones para tsunami

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú este sismo no genera tsunámi en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoCercano

INFORMACIÓN – NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

15-08-26 15:05:35

Magnitud: 4.5 Mw

Referencia: 52 km al SO de Sechura, Sechura – Piura

Profundidad: 35.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/NIFLJ9ySt4 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 15, 2026

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) conicidió en que el sismo no reune las condiciones para generar un alerta de tsunami.

Últimos terremotos en otros países

El evento telúrico ocurre días después que de Colombia fuera sacudida por un terremoto de 7,4 y a más de un mes del doble terremoto en Venezuela, que dejó miles de víctimas.

Respecto a los terremotos de Colombia y Venezuela, el Instituto Geofísico señaló que no existe conexión con la posibilidad de un evento igual en Ecuador y recordó que los sismos no se pueden predecir.

En tanto, en Asia, Indonesia registró dos terremotos de 7,7 y 6,9 en menos de 12 horas desde ayer, viernes 14 de agosto hasta este sábado. El sismo deja alrededor de 50 víctimas hasta el momento.

Además, en Europa, la región de Granda, en España, fue sacudida por un sismo de magnitud 5,2; y, en Etna, Italia, ocurrió otro de magnitud 3,9.

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