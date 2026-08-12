Sismo de magnitud 5,7 sacude El Salvador

Un sismo de magnitud 5,7 se registró la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026 frente a la costa de Usulután, El Salvador, en aguas del océano Pacífico. El evento ocurre después de que Venezuela y Colombia registraran terremotos que superaron los 7 de magnitud.

El Salvador registró un sismo de 5,7 de magnitud

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el sismo ocurrió a las 18:30, hora local, con epicentro ubicado a 55 kilómetros al sur de Playa El Espino y una profundidad de 51 kilómetros.

El temblor fue percibido en prácticamente todo el territorio salvadoreño.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas ni daños materiales.

No existe amenaza de tsunami

El MARN informó que no existe amenaza de tsunami para El Salvador tras el sismo.

Mientras tanto, Protección Civil señaló que su Centro de Operaciones de Emergencias permanece activo para coordinar la atención ante cualquier incidente que pueda registrarse en el territorio.

Los sismos en El Salvador tienen con frecuencia su origen en las aguas del océano Pacífico y suelen producirse a una profundidad considerable.

El antecedente de los terremotos de 2001

El último episodio sísmico que provocó graves daños y pérdidas humanas en El Salvador ocurrió en 2001, cuando dos terremotos, de magnitudes 7,7 y 6,6, afectaron al país.

Aquellos movimientos dejaron alrededor de 1 200 personas fallecidas y más de 8 000 heridas.

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