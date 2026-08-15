¿Por qué no te llegó la alerta de sismo de Google al celular?

Existe una razón técnica directa por la que un sismo de magnitud 2,9 como el que ocurrió el 15 de agosto de 2026 en Sangolquí no activa las alertas en los teléfonos: Google no envía alertas para sismos de magnitud menor a 4,5.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Google (Android Earthquake Alerts System) funciona bajo parámetros estrictos diseñados para evitar falsas alarmas e innecesaria zozobra.

Google maneja dos niveles de notificación y ninguno se activa con un sismo de 2,9:

Alerta de atención (“Be Aware”): Se envía solo en sismos de magnitud 4,5 o superior . Su objetivo es avisar sobre un temblor leve que podría sentirse pero que no representa un peligro mayor (produce una notificación estándar en pantalla con un sonido leve).

Se envía solo en sismos de . Su objetivo es avisar sobre un temblor leve que podría sentirse pero que no representa un peligro mayor (produce una notificación estándar en pantalla con un sonido leve). Alerta de acción (“Take Action”): Se envía únicamente en sismos de magnitud 4,5 o superior donde la intensidad del sacudimiento estimada para el usuario sea de moderada a fuerte (nivel V o superior en la escala Mercalli). Esta alerta supera el modo “No molestar”, emite un sonido fuerte y muestra instrucciones de seguridad a pantalla completa.

¿Por qué se fijó ese límite?

Un sismo de magnitud 2,9 genera una liberación de energía muy pequeña.

Generalmente, solo es percibido por personas en reposo muy cerca del epicentro y no genera riesgo ni daños estructurales.

Emitir alertas masivas para eventos tan menores saturaría a los usuarios con notificaciones constantes y le quitaría efectividad al sistema cuando realmente ocurra un evento peligroso.

¿Cómo detecta Android los sismos?

Los teléfonos Android tienen acelerómetros capaces de detectar las ondas sísmicas primarias (Ondas P).

Cuando miles de teléfonos en una misma zona detectan esta vibración al mismo tiempo, los servidores de Google procesan los datos en milisegundos, estiman el epicentro y la magnitud, y envían la alerta a los celulares en las zonas donde llegarán las ondas secundarias (Ondas S, las más destructivas).

Para que este procesamiento masivo ocurra y determine que hay un riesgo real, el movimiento debe ser lo suficientemente fuerte y amplio como para registrarse de forma simultánea en múltiples dispositivos.

Aquí está un tutorial completo sobre cómo activar la alerta de terremotos en Android y Iphone para recibir las alertas cuando ocurra un evento mayor a 4,5.

También puedes conocer por qué la alerta de terremotos en el teléfono sirve para unos segundos, no previene sismos aquí.

Con información de https://support.google.com/android