¿Cómo activar la alerta de terremotos en Android y iPhone? Esto ayudó en Colombia

Los recientes terremotos de Colombia y Venezuela, registrados el 10 de agosto y 24 de junio de 2026 reactivaron el interés por las herramientas de alerta sísmica disponibles en teléfonos Android y iPhone.

Estos sistemas no predicen los sismos, pero pueden emitir avisos segundos antes de la llegada de las ondas más fuertes, lo que ofrece tiempo para buscar protección y reducir riesgos durante una emergencia.

🌎 Terremoto de Colombia y Venezuela: ¿Por qué aumentó el interés por las alertas sísmicas?

Los recientes sismos ocurridos en Colombia y Venezuela llevaron a miles de personas a revisar las opciones de alerta disponibles en sus teléfonos móviles.

El Heraldo de Colombia señala que muchos usuarios comenzaron a buscar herramientas que permitan recibir avisos tempranos ante movimientos telúricos cercanos.

El Colombiano destaca que la tragedia recordó la importancia de mantener activadas estas funciones de seguridad en los dispositivos móviles.

📱 ¿Cómo activar la alerta de terremotos en Android?

Los teléfonos Android incorporan el Sistema de Alertas de Terremotos de Google, que utiliza sensores y acelerómetros presentes en millones de dispositivos para detectar movimientos sísmicos y emitir avisos automáticos.

Según explica la Universidad de Carabobo, para activarlo es necesario seguir estos pasos:

Abrir Ajustes o Configuración.

Ingresar a Seguridad y emergencia.

Seleccionar Alertas de terremotos.

Activar el interruptor principal.

En algunos modelos la ruta puede encontrarse en Ubicación, Servicios de ubicación o Configuración avanzada.

Google recomienda mantener activada la ubicación del dispositivo, contar con conexión a Internet y permitir las notificaciones de emergencia para garantizar el funcionamiento del sistema.

La naturaleza es impredecible, no se puede hacer nada para evitar un terremoto.



Las alertas de Google son muy oportunas, activen en sus teléfono la alerta de sismos en los ajustes.

Les muestro como se activa en los teléfonos Android.



Difunde por favor. pic.twitter.com/6IoOmE4Cxy — Catalina Patiño C.🇨🇴 🚀 (@catapatino) June 25, 2026

🍎 ¿Cómo activar la alerta de terremotos en iPhone?

Los dispositivos iPhone utilizan alertas emitidas por organismos gubernamentales y sistemas oficiales de emergencia.

La Universidad de Carabobo indica que la activación se realiza de esta manera:

Abrir Ajustes.

Ingresar a Notificaciones.

Desplazarse hasta Alertas gubernamentales.

Activar Prealertas de seguridad.

Activar Alertas de emergencia.

Estas notificaciones pueden sonar incluso cuando el teléfono permanece en modo silencio o No molestar.

⚙️ ¿Cómo funciona la alerta sísmica de Google?

Google transformó más de 2 000 millones de teléfonos Android en una red de detección sísmica mediante el Android Earthquake Alerts System.

Cada dispositivo actúa como un pequeño sismógrafo gracias al acelerómetro integrado en el equipo.

El Colombiano explica que, cuando varios teléfonos en una misma zona detectan vibraciones compatibles con un terremoto, Google procesa la información y determina si se trata de un evento sísmico real.

Si lo confirma, envía alertas automáticas a los usuarios cercanos al epicentro.

Estas ‘apps’ también son muy útiles para prevenir y estar preparados ante un evento sísmico.

🛡️ La alerta de Google y el terremoto de Venezuela

El terremoto de Venezuela también mostró la utilidad práctica de las alertas sísmicas de Google.

El Colombiano informa que usuarios de teléfonos Android recibieron notificaciones segundos antes de la llegada de las ondas más destructivas de los sismos registrados el 24 de junio en el norte venezolano.

Ese tiempo permitió que muchas personas buscaran refugio, se alejaran de ventanas o estructuras inestables y reaccionaran antes del impacto más fuerte del movimiento telúrico.

La Universidad de Carabobo recuerda que estas herramientas complementan los planes familiares de evacuación y protección civil, especialmente en hogares con adultos mayores y menores de edad.

En el evento sísmico de Ecuador de 2023, las alertas de Google también emitieron avisos que alertaron a la gente.

Terremoto de Colombia; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Dónde fue el epicentro del terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026? El epicentro se registró en el departamento del Chocó, afectando la región del Pacífico colombiano. El Servicio Geológico Colombiano detalló que el movimiento sísmico se sintió con fuerza en ciudades principales como Medellín, Cali y Bogotá debido a la profundidad superficial del evento. ❓ ¿Se mantiene alerta de tsunami en la costa pacífica colombiana? No hay alerta de tsunami activa para la costa del Pacífico tras la evaluación de las autoridades marítimas. La Dirección General Marítima descartó variaciones anómalas en el nivel del mar que representen un peligro para las poblaciones costeras de Colombia. ❓ ¿Qué recomendaciones dio la Unidad de Gestión del Riesgo tras el sismo? La entidad recomendó mantener la calma, revisar estructuras antes de reingresar y estar atentos a posibles réplicas. Asimismo, las autoridades de rescate instaron a la ciudadanía a informarse únicamente mediante los canales oficiales del gobierno colombiano. ❓ ¿Qué ciudades colombianas registraron los mayores daños tras el terremoto? Pereira, Cali, Manizales y Quibdó sufrieron las principales afectaciones estructurales, colapsos parciales de edificios e interrupciones en los servicios públicos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las alcaldías locales activaron operativos de rescate y decretaron medidas preventivas en los sectores más golpeados.

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