Sismo de 5.5 en Perú se sintió en ocho ciudades de Ecuador

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Un sismo de 5.5 de magnitud en Perú se sintió en ocho ciudades de Ecuador la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó sobre la situación en esas localidades.
A las 14:16 de este lunes, el Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo de 5.5 en el norte de Perú, cerca de Ecuador, con una profundidad de 85 kilómetros.
Minutos después, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos preciso que el epicentro del sismo estuvo localizado a 139.63km de Gualaquiza, en Morona Santiago.
El sismo de magnitud 5.5 que se registró este lunes 14 de septiembre de 2026 fue percibido de manera leve en ocho cantones de la provincia de Morona Santiago, según el reporte de percepción de sismo sentido de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
El evento ocurrió a las 14:16 y tuvo una profundidad de 85 kilómetros. El epicentro se ubicó a 139,63 kilómetros de Gualaquiza, en Morona Santiago.
La SNGR reportó una percepción leve en los siguientes ocho cantones:
Los ocho cantones corresponden a la provincia de Morona Santiago.
De acuerdo con la clasificación utilizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la intensidad leve corresponde a un movimiento apenas percibido y sin registrar afectaciones.
El reporte establece que, de los ocho cantones donde se sintió el sismo, los ocho fueron clasificados con intensidad leve.
La SNGR no reportó en este documento cantones con percepción moderada, fuerte o muy fuerte.