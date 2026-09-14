Sismo de 5.5 en Perú se sintió en ocho ciudades de Ecuador

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Un sismo de 5.5 de magnitud en Perú se sintió en ocho ciudades de Ecuador la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó sobre la situación en esas localidades.

Sismo de 5.5 en Perú y las ocho ciudades de Ecuador que lo sintieron

A las 14:16 de este lunes, el Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo de 5.5 en el norte de Perú, cerca de Ecuador, con una profundidad de 85 kilómetros.

Minutos después, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos preciso que el epicentro del sismo estuvo localizado a 139.63km de Gualaquiza, en Morona Santiago.

El sismo de magnitud 5.5 que se registró este lunes 14 de septiembre de 2026 fue percibido de manera leve en ocho cantones de la provincia de Morona Santiago, según el reporte de percepción de sismo sentido de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El evento ocurrió a las 14:16 y tuvo una profundidad de 85 kilómetros. El epicentro se ubicó a 139,63 kilómetros de Gualaquiza, en Morona Santiago.

¿Dónde se sintió el sismo?

La SNGR reportó una percepción leve en los siguientes ocho cantones:

Tiwintza

Sevilla Don Bosco

Santiago

San Juan Bosco

Morona

Logroño

Limón Indanza

Gualaquiza

Los ocho cantones corresponden a la provincia de Morona Santiago.

Sismo fue percibido como leve

De acuerdo con la clasificación utilizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la intensidad leve corresponde a un movimiento apenas percibido y sin registrar afectaciones.

El reporte establece que, de los ocho cantones donde se sintió el sismo, los ocho fueron clasificados con intensidad leve.

La SNGR no reportó en este documento cantones con percepción moderada, fuerte o muy fuerte.

Datos del sismo

Magnitud: 5.5

5.5 Profundidad: 85 km

85 km Epicentro: a 139,63 km de Gualaquiza, Morona Santiago

a 139,63 km de Gualaquiza, Morona Santiago Fecha: 14 de septiembre de 2026

14 de septiembre de 2026 Hora: 14:16

14:16 Cantones donde fue percibido: 8

8 Provincia: Morona Santiago

Morona Santiago Intensidad reportada: leve

Te recomendamos