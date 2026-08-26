Riada en Nepal deja 55 muertos y más de 400 desaparecidos tras un sismo

Al menos 55 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas tras una riada repentina que golpeó este miércoles varias localidades del distrito nepalí de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet, en China. El desastre afectó pueblos, mercados, carreteras, asentamientos y obras hidroeléctricas.

Las autoridades atribuyen de forma preliminar la riada a un terremoto de magnitud 4.4. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi y desencadenó la inundación.

Un terremoto habría provocado el deslizamiento que bloqueó el río

La masa de agua llegó hacia las 09:15, hora local, al río Bhote Koshi desde la zona tibetana. La crecida golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Khanal explicó durante una reunión en la Cámara de Representantes de Katmandú que el terremoto ocurrió a las 08:37, hora local, equivalentes a las 02:52 GMT. Aseguró que el movimiento provocó un gran deslizamiento de tierra, que bloqueó el río y aparentemente causó la inundación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4.4. Su epicentro se ubicó a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

La Policía de Nepal elevó a 55 el número de fallecidos. Mientras tanto, la Junta de Turismo de Nepal informó que 403 personas continúan desaparecidas. De ellas, 341 son extranjeras y dos tienen nacionalidad española.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad, equipos de emergencia y helicópteros para evaluar los daños y localizar a las personas con las que aún no han podido establecer contacto.

Nepal declara zona de desastre por tres meses

El Gobierno nepalí declaró zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas del distrito de Rasuwa. El Consejo de Ministros adoptó esta medida dentro de un paquete de diez decisiones para reforzar las tareas de rescate, asistencia y recuperación.

El Ejecutivo ordenó movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas. También dispuso su traslado a lugares seguros y el despliegue de todos los recursos necesarios en la zona.

Además, el Gobierno garantizó atención médica gratuita para los heridos. Las personas que perdieron sus viviendas recibirán alojamiento y alimentos, mientras que las familias de los fallecidos obtendrán asistencia económica inmediata, de acuerdo con la legislación vigente.

Las autoridades también ordenaron reabrir cuanto antes las carreteras bloqueadas y restablecer los servicios de agua potable, electricidad y telecomunicaciones. El Gobierno movilizará recursos para reconstruir las infraestructuras públicas dañadas.

La riada afectó gravemente este corredor fronterizo, uno de los principales pasos terrestres entre Nepal y China. La zona también funciona como una ruta para peregrinos y turistas que viajan hacia el Tíbet, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

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