Terremoto en Colombia deja 331 muertos tras el sismo que mantiene la alerta por temblores

El terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026 deja 331 muertos, 4 439 heridos y 240 desaparecidos, según el balance oficial disponible este martes 25 de agosto. El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó a 494 municipios de 16 departamentos y mantiene a las autoridades desplegadas en las zonas golpeadas por el desastre.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó además 364 personas rescatadas con vida. El número de fallecidos se mantiene en 331 frente al balance difundido la noche del lunes, mientras las labores de atención continúan dos semanas después del terremoto.

Terremoto en Colombia deja 331 muertos tras el sismo y los temblores

El balance con corte a la mañana del 25 de agosto registra 331 fallecidos, 4 439 heridos, 240 desaparecidos y 364 rescatados con vida. La actualización muestra cómo las cifras han variado conforme avanzan las labores de búsqueda, identificación de víctimas y consolidación de información procedente de las zonas afectadas.

El 21 de agosto, por ejemplo, el reporte de la UNGRD registraba 319 fallecidos, 4 506 heridos y 260 desaparecidos. Frente a ese balance, el número de muertos aumentó en 12, mientras que las cifras de heridos y desaparecidos disminuyeron. Estos cambios responden a la actualización de los registros oficiales a medida que las autoridades verifican los casos.

La evolución es todavía más evidente frente a los primeros días de la emergencia. El 15 de agosto, cinco días después del terremoto, las autoridades contabilizaban 294 fallecidos, 3 935 heridos y 320 desaparecidos. Para entonces, 353 personas habían sido rescatadas.

Más de 361 000 personas están afectadas

El impacto del terremoto se extiende más allá del balance de víctimas. La actualización del 25 de agosto registra alrededor de 361 700 personas afectadas en 494 municipios de 16 departamentos del país.

Los daños también alcanzan a decenas de miles de viviendas. Los reportes oficiales difundidos entre el lunes y martes contabilizan más de 178 000 viviendas averiadas y más de 31 000 destruidas. También se registran 5 884 edificios dañados y 603 colapsados.

La infraestructura pública también sufrió afectaciones. El reporte más reciente da cuenta de daños en 378 establecimientos de salud, 3 758 instituciones educativas, 4 334 centros comunitarios, 440 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 74 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales.

El terremoto tuvo su epicentro en Chocó

El movimiento principal ocurrió el 10 de agosto de 2026 y alcanzó una magnitud de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, municipio del departamento del Chocó, en el occidente colombiano. La emergencia se extendió posteriormente por buena parte del centro y occidente del país.

En los días posteriores, la emergencia concentró las operaciones de búsqueda y rescate, la evaluación de edificaciones y la atención de las personas damnificadas. El Gobierno colombiano llegó a señalar durante la primera semana que la prioridad era localizar a las personas atrapadas entre los escombros y a quienes permanecían desaparecidos.

El impacto del evento también modificó el comportamiento de búsqueda de información de los colombianos. Datos de Google Trends recogidos después del terremoto mostraron un fuerte incremento de consultas relacionadas con sismos, temblores y réplicas en Colombia. En la primera semana posterior al terremoto, “sismos en Colombia” registró un interés superior al de “temblores en Colombia”, mientras las consultas sobre movimientos recientes también aumentaron.

Colombia entra en la fase de recuperación

Mientras continúan las labores derivadas de la emergencia, el país comenzó a avanzar hacia la recuperación de las zonas afectadas. Las autoridades anunciaron el inicio de medidas para atender a las familias que perdieron sus viviendas y reconstruir infraestructura dañada.

El balance, sin embargo, permanece abierto. La UNGRD continúa consolidando información procedente de los departamentos afectados, mientras 240 personas permanecen registradas como desaparecidas 15 días después del terremoto.

Elaborado con información de EFE

Preguntas frecuentes sobre el terremoto en Colombia:

❓ ¿Cuántas personas han muerto por el terremoto en Colombia? El balance oficial disponible este 25 de agosto registra 331 personas fallecidas.

Además, las autoridades contabilizan 4 439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas con vida. Las cifras continúan sujetas a actualización mientras se verifican los reportes de las zonas afectadas. ❓ ¿Dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo el terremoto? El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.

El movimiento ocurrió el 10 de agosto de 2026 y sus efectos alcanzaron 494 municipios pertenecientes a 16 departamentos de Colombia. ❓ ¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto? Alrededor de 361 700 personas aparecen como afectadas en el balance del 25 de agosto.

La emergencia también deja más de 178 000 viviendas averiadas y más de 31 000 destruidas. A esto se suman daños en establecimientos de salud, instituciones educativas, carreteras, puentes, aeropuertos y acueductos. ❓ ¿Por qué han cambiado las cifras de muertos, heridos y desaparecidos? Porque las autoridades continúan verificando y consolidando la información de las zonas afectadas.

El 21 de agosto se reportaban 319 fallecidos, 4 506 heridos y 260 desaparecidos. Para el 25 de agosto, los fallecidos aumentaron a 331, mientras los registros de heridos y desaparecidos disminuyeron a 4 439 y 240, respectivamente. ❓ ¿En qué etapa se encuentra ahora la emergencia en Colombia? El país comienza a avanzar hacia la recuperación, aunque la emergencia todavía no está cerrada.

Las autoridades trabajan en la atención de las familias damnificadas y en la recuperación de viviendas e infraestructura. Al mismo tiempo, la UNGRD continúa consolidando información y 240 personas permanecen registradas como desaparecidas 15 días después del terremoto.

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