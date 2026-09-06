Sismo de magnitud 3,5 se registró frente a las costas de Muisne, en Esmeraldas

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Un sismo de magnitud 3,5 MLv se registró la mañana de el domingo 6 de septiembre de 2026 frente a las costas de la provincia de Esmeraldas, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

Los datos técnicos del movimiento telúrico

El evento ocurrió a las 08:46:31, hora local de Ecuador, con una profundidad de 37 kilómetros. El epicentro se ubicó en el mar, a 15,94 kilómetros de la cabecera cantonal de Muisne, en las coordenadas 0,610° N y 80,164° O.

¿Fue sentido por la población?

Aquí hay cierta diferencia entre los reportes. Habitantes de la ciudad-isla de Muisne relataron que el movimiento fue bastante fuerte, al punto que algunas personas salieron de sus viviendas y locales hacia las calles.

La vibración también se habría percibido de forma leve en sectores de Atacames, Tonchigüe y otras zonas del sur esmeraldeño. Sin embargo, el IG señaló que, de acuerdo con sus datos preliminares, el sismo no fue sentido por la población.

¿Hay daños o emergencias reportadas?

[REVISADO]

Evento: igepn2026rmea

Ocurrido: 2026-09-06 08:46:31

Mag.: 3.5MLv

Prof.: 37.0 km

Lat.: 0.610° N

Long.: 80.164° W

Localizado: a 15.94 km de Muisne, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/n9WjvTlCr0 pic.twitter.com/qvlkCppdjT — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 6, 2026

No. Tras la confirmación del evento, equipos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los cuerpos de bomberos locales realizaron inspecciones de rutina en los poblados cercanos. Las autoridades confirmaron que no se registran personas heridas ni afectaciones en viviendas, infraestructura pública o la red vial estatal.

El Instituto Geofísico habilitó su plataforma para que los ciudadanos que hayan sentido el sismo puedan reportarlo y aportar información sobre la intensidad percibida.

Ecuador y el Cinturón de Fuego del Pacífico

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona en forma de herradura que concentra algunas de las principales zonas de subducción del mundo y registra una intensa actividad sísmica.

Esta franja se extiende por varios países de América, entre ellos Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.