Hombre falleció en África tras ataque de león que cuidaba a sus cachorros

Los trabajadores de un zoológico en Ghana, África, quedaron estupefactos tras el descubrimiento que hicieron mientras inspeccionaban unas jaulas. El hecho sucedió el pasado 29 de agosto de 2022 en el Accra Zoo, uno de los sitios emblemáticos de la capital del país.

Los empleados habrían llegado en la mañana y se disponían a limpiar el lugar donde vivía una familia de leones. Fue en ese momento que descubrieron restos humanos e inmediatamente alertaron a las autoridades.

Según las investigaciones, el cuerpo pertenecería a un hombre que había ingresado en la noche al zoológico. La persona pretendía robar uno de los leones cachorros que había en la jaula.

Cuando llegó al sitio, los vigilantes habrían estado realizando sus rondas nocturnas por lo que no se percataron. Los animales dormían y el criminal habría logrado ingresar. Así lo informó el organismo gubernamental de la protección de la fauna de Ghana, que explicó que el hombre amenazó la seguridad y tranquilidad de los leones.

“Los leones tenían cachorros, por los que si te acercas demasiado, puede que sientan que les quieren quitar a sus bebés. Le pedimos al público que desista de hacer algo así”, manifestó Benito Owusu Bio, Ministro diputado de Tierras y Recursos Naturales de Ghana.

Las autoridades están manejando la teoría de que el papá de la familia y macho alfa león habría sido el encargado de descuartizar al visitante. El cuerpo quedó en la esquina de la jaula, mientras los demás animales defendieron su territorio.

