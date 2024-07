El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a comentarios relacionados con un video viral en el que supuestamente aparece caminando junto a una mujer trans.

Sin embargo, según el portal heraldodemexico.com.mx se especula sobre que el video es falso e incluso habría sido realizado con inteligencia artificial.

Linda Yepes es conocida en Colombia por haber sido la primera mujer trans en haber aparecido en televisión de su país en programas informativos.

¿Quién mencionó Gustavo Petro?

Agustín Antonetti, miembro de La Fundación Internacional para la Libertad, fue quien habría lanzado el tema en X y el tema se volvió viral.

En su cuenta de X, Antonetti le escribió: “Gracias, Gustavo. Nos cruzamos hace unos días en Panamá y recuerdo que gritabas “¡Mételo Yepes!”, no sé qué partido estabas viendo, pero ¡qué buenos recuerdos trae la selección! Saludos”.

#ÚLTIMAHORA | Escándalo en Colombia: se filtra un video del presidente Gustavo Petro paseando de la mano con la presentadora transgénero Linda Yepes. pic.twitter.com/16qtEUIZwo — Última Hora (@ultimahsv) July 1, 2024

Respuesta del Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro respondió desde su cuenta de X. La primera frase fue “Siempre he considerado que la intimidad es la “última ratio” de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera”.

“Pero estos miles de mensajes transfóbicos -escribió Petro-que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazados por el presidente“.

Para concluir señaló: “Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano”.

Siempre he considerado que la intimidad es la “última ratio” de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mi mismo o muera.



Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas,… https://t.co/o94OztkGpA — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2024

Apoyo al Presidente Petro

El portal infobae.com señaló los comentarios de dos personalidades sobre el presidente Petro. Por un lado, el exministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo, publicó en su cuenta de X en defensa al primer mandatario: “un principio clave en la política colombiana es respetar la intimidad”.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, también se pronunció en X sobre Petro. “Acá el debate no es si es cierto un video, una foto o todo lo que inventan y denigran de la intimidad del Presidente, el punto es que la vida íntima siempre que en ella no se traspasen los límites de la legalidad no concierne a nadie. Cada día caen más bajo, pero si caen tan bajo es porque de ilegal no tienen nada que endilgarle”.