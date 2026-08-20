Fuerte sismo de magnitud 5.1 sacude el norte de Chile este jueves 20 de agosto

Un sismo de magnitud 5.1 se registró durante la madrugada de este jueves 20 de agosto de 2026 en la Región de Antofagasta, al norte de Chile. El movimiento ocurrió a las 00:52, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al sureste de Caleta El Cobre y tuvo una profundidad de 43 kilómetros. Tras el evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un riesgo de tsunami para las costas del país.

El sismo ocurrió en la Región de Antofagasta

El movimiento telúrico se produjo en una zona con actividad sísmica frecuente. Chile se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra una elevada actividad sísmica y volcánica.

El sismo se relaciona con la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. En esta zona, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana, un proceso conocido como subducción.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de esta área debido a sus características geográficas y tectónicas. Caleta El Cobre, donde se ubicó el punto más cercano al epicentro, se encuentra en la Región de Antofagasta.

El movimiento ocurrió a las 00:52, hora local de Chile. Luego del sismo, el SHOA analizó las características del evento y comunicó que no existía riesgo de tsunami para las costas chilenas.

Los organismos de emergencia tampoco reportaron personas afectadas por el movimiento. Hasta el momento señalado en el reporte, las autoridades no registraron daños materiales ni interrupciones en los servicios básicos relacionados con el sismo.

Sudamérica registra varios movimientos telúricos

El sismo ocurrido en el norte de Chile se suma a otros movimientos telúricos registrados recientemente en distintos puntos de Sudamérica.

En los últimos meses, la región ha registrado terremotos de gran magnitud en Venezuela y Colombia. Estos eventos dejaron consecuencias diferentes a las reportadas en Chile por el movimiento de 5,1 grados.

Además de los terremotos de mayor intensidad, otros países de Sudamérica han experimentado movimientos de menor magnitud.

Entre esos eventos figura un temblor registrado durante la madrugada del miércoles 19 de agosto de 2026 en Lima, Perú. Ese movimiento tuvo una magnitud menor y ocurrió un día antes del sismo registrado en la Región de Antofagasta.

La actividad sísmica registrada en distintos países sudamericanos mantiene a varias zonas bajo vigilancia debido a las características tectónicas de la región.

En el caso de Chile, la ubicación del país sobre el límite donde la placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana explica la frecuente ocurrencia de movimientos telúricos. El sismo de magnitud 5,1 registrado este jueves ocurrió dentro de ese contexto y, según los reportes citados, no provocó afectaciones, daños materiales, interrupciones de servicios básicos ni riesgo de tsunami.

Te recomendamos