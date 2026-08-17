¿Por qué hay terremotos y sismos en el mundo, luego de los de Colombia y Venezuela?

Fuertes terremotos de una magnitud mayor a 7 grados y sismos de entre 4 y 5 grados se registran en el mundo, desde el fuerte movimiento sísmico que destruyó la zona del Chocó de Colombia el 10 de agosto de 2026.

Los terremotos y sismos en Indonesia y España

Indonesia registró dos terremotos continuos la noche del viernes 14 de agosto , mientras que al siguiente día se presentó un sismo de 5 grados en Granada, en el sur de España. En este país solo hubo daños materiales leves, según los reportes de las autoridades.

En Indonesia se presentaron dos terremotos de una magnitud de 7.7 y de 6.9, que dejaron más de 50 víctimas, daños en viviendas, vías e infraestructura pública.

Estos movimientos telúricos se suman a más de una decena de eventos que se han presentado en Latinoamérica, luego del terremoto de Colombia.

Según la información de los servicios geológicos de cada país, se registraron sismos de una magnitud de entre 4.5 y 5 grados. Estos ocurrieron en México, El Salvador, Guatemala, Perú y Ecuador.

¿Los terremotos y sismos en el mundo tienen relación?

Mónica Segovia, jefa del Área de Sismología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, explicó el 14 de agosto de 2026 que los sismos registrados en otros países de Latinoamérica son parte de la actividad sísmica de la región. En términos técnicos, Segovia indica que los temblores “corresponden al contexto tectónico o geodinámico de la región”.

La sismóloga comentó que estos eventos se deben a los procesos de subducción a lo largo de toda la costa de Centroamérica y Sudamérica, incluida también Norteamérica; “entonces es normal que tengamos sismos”. Los procesos de subducción se refieren al choque y el hundimiento de la placa oceánica de Nazca bajo el continente o placa Continental.

Por eso, fue enfática en aclarar que el “terremoto de Colombia no dispara sismicidad en otros países“; es decir, no tiene ninguna relación con la ocurrencia de los sismos en otros países.

En días anteriores, el sismólogo del Instituto Geofísico, Mario Ruiz, manifestó que el planeta presenta sismos y terremotos como parte de su actividad sísmica normal.

En ocho meses de 2026, se registraron 11 terremotos de más de 7 grados de magnitud, incluido el doblete que destruyó La Guaira, en Venezuela. Ruiz dijo que el número de sismos mayores a 7 grados registrados en 2026 se encuentra dentro del rango habitual. Según sus cifras, el planeta produce entre 10 y 18 terremotos de magnitud entre 7 y 7.9 cada año, un promedio estable desde hace varias décadas.

El sismólogo también precisó que no existe un incremento fuera de lo común en el número de terremotos ni en la energía sísmica que libera el planeta durante 2026. El planeta libera hoy menos energía sísmica, con menos sismos grandes y menos terremotos con consecuencias severas para la población, aseguró Ruiz.

Los 11 terremotos de más de 7 grados de magnitud en 2026

Malasia: 22 de febrero , magnitud 7.1, a 629 km de profundidad. Sin víctimas.

, magnitud 7.1, a 629 km de profundidad. Sin víctimas. Tonga: 24 de marzo , magnitud 7.5, a 234 km de profundidad. Sin víctimas.

, magnitud 7.5, a 234 km de profundidad. Sin víctimas. Vanuatu: 30 de marzo , magnitud 7.3, a 120 km de profundidad. Sin víctimas.

, magnitud 7.3, a 120 km de profundidad. Sin víctimas. Indonesia: 1 de abril , magnitud 7.4, a 35 km de profundidad. Una persona fallecida.

, magnitud 7.4, a 35 km de profundidad. Una persona fallecida. Japón: 20 de abril , magnitud 7.4, activó alerta de tsunami. Varios heridos.

, magnitud 7.4, activó alerta de tsunami. Varios heridos. Filipinas: 7 de junio , magnitud 7.8, a 57 km de profundidad. Más de 100 muertos y más de 1 000 heridos.

, magnitud 7.8, a 57 km de profundidad. Más de 100 muertos y más de 1 000 heridos. Venezuela (1): 24 de junio , magnitud 7.2 (Yaracuy), a 20 km de profundidad.

, magnitud 7.2 (Yaracuy), a 20 km de profundidad. Venezuela (2): 24 de junio , magnitud 7.5, en Yumare, 39 segundos después del anterior, a 10 km de profundidad.

, magnitud 7.5, en Yumare, 39 segundos después del anterior, a 10 km de profundidad. México: 17 de julio , magnitud 7.3, sin fallecidos.

, magnitud 7.3, sin fallecidos. Colombia: 10 de agosto , magnitud 7.4, a 107 km de profundidad, con víctimas mortales.

, magnitud 7.4, a 107 km de profundidad, con víctimas mortales. Indonesia: 14 de agosto, magnitud 7.7, a 10 km de profundidad, con víctimas mortales.

Los terremotos que se han presentado en el mundo