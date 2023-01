Falla en sistema de control detiene los vuelos en EE.UU.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) trabaja para restaurar su sistema de notificaciones tras un fallo que afecta a los vuelos en todo el espacio aéreo estadounidense y que se han quedado en tierra.

Según informa la FAA en su cuenta de Twitter, a las 06:29, la Administración Federal ha procedido a realizar comprobaciones de validación y a reiniciar el sistema para restablecer la normalidad aérea.

Tras precisar que hay vuelos afectados por el fallo en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, la FAA explica que actualizará la información disponible a medida que avance en sus trabajos.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.