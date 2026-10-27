Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El tablero diplomático continental registró un giro decisivo este martes 27 de octubre de 2026, luego de que el gobierno norteamericano anunció formalmente que Estados Unidos acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia tras su fuga de Brasil, otorgándoles el estatus necesario para residir en su territorio. Según EFE, un alto cargo de la administración de Donald Trump confirmó bajo condición de anonimato que el Departamento de Estado expedirá visados para el senador conservador de 45 años, su cónyuge, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas, facilitando su permanencia legal a pesar de que la Policía Federal brasileña canceló sus pasaportes ordinario y diplomático por desobedecer un mandato judicial expedido en el marco de indagaciones penales por presunta corrupción.

Estados Unidos acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia

La determinación estadounidense concede protección migratoria tras la derrota en el balotaje.

El anuncio de Washington se produce luego de que aliados del parlamentario confirmaran que este abordó un avión con dirección a Norteamérica una vez consumada su derrota en la segunda vuelta electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, donde obtuvo el 48 % de los sufragios contra el 52 % del líder progresista.

El senador ultraderechista ya se encuentra en suelo estadounidense junto a su núcleo familiar, según EFE tras consultar a fuentes de su entorno íntimo. La salida se ejecutó tras desatender la orden dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes —el mismo magistrado que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado—, quien le había otorgado un plazo perentorio de 24 horas para consignar sus pasaportes y le impuso la prohibición de viajar fuera de las fronteras brasileñas.

Investigaciones en el Supremo por lavado y el caso cinematográfico

El dirigente afronta dos expedientes penales abiertos en la máxima instancia judicial.

El hijo mayor del exmandatario figura como indagado en la Corte Suprema dentro de una causa que analiza el presunto financiamiento ilícito de una película biográfica sobre su padre, denominada “Dark Horse”, con indicios levantados por los agentes por delitos de corrupción, blanqueo de activos y evasión de divisas, según EFE.

Las pistas giran alrededor de transacciones monetarias efectuadas por Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master que permanece en prisión preventiva debido a fraudes corporativos.

En audios interceptados por las autoridades, el legislador solicitó 134 millones de reales (unos 26 millones de dólares) al banquero, de los cuales se desembolsó casi la mitad, fondos que los investigadores presumen terminaron en cuentas radicadas en territorio estadounidense vinculadas al clan familiar para provecho particular, aunque el senador alega que todo se efectuó bajo estricta legalidad, según informa EFE.

Redes de apuestas y las sombras de vínculos paramilitares

Un segundo expediente reservado y antecedentes en Río de Janeiro cercan al parlamentario.

En la antesala del balotaje presidencial, la prensa brasileña reveló la existencia de una segunda causa secreta por presunto lavado de dinero que involucra directamente al abogado Willer Tomaz, allegado al senador y señalado como gestor de una trama financiera vinculada a las apuestas deportivas y descuentos irregulares a jubilados, según reporta EFE.

La Policía identificó que Bolsonaro disponía de amplios accesos compartidos a cuentas bancarias ligadas a Tomaz. Estos expedientes se suman a la querella de 2020 por asociación ilícita, peculado y blanqueo a través de funcionarios ficticios en la asamblea de Río, donde el dinero se lavaba supuestamente mediante compras de inmuebles y una tienda de chocolates; esquema donde constaban allegados de Adriano da Nóbrega, sicario paramilitar abatido en 2020.

Ambos procesos judiciales en el Supremo seguirán su trámite regular, dado que el político perderá su curul en el Senado en febrero próximo al comenzar la nueva legislatura, marcando la primera vez desde 2003 en que no contará con cargo de elección pública.

La postura de Lula da Silva y las expresiones de Donald Trump

El presidente brasileño arremetió contra la fuga y Trump reiteró dudas sobre los comicios.

Desde su residencia oficial en Brasilia y durante el festejo de sus 81 años, Luiz Inácio Lula da Silva calificó la marcha de su adversario como vergonzosa y remarcó que quien no debe no teme, recordando que en su momento prefirió entregarse a la Policía para refutar los señalamientos de la operación Lava Jato y defender su inocencia en vez de huir al extranjero.

El gobernante brasileño declaró que para la familia de su oponente, Brasil representa una segunda patria frente a sus nexos con Norteamérica. Por su parte, Donald Trump insistió en que las votaciones presidenciales en Brasil fueron fraudulentas, aunque aclaró que él no gobierna ese país al ser consultado sobre medidas concretas.

En suelo estadounidense también permanece radicado desde marzo de 2025 Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, quien alegó ser blanco de una supuesta persecución en los juzgados brasileños.

Con información de EFE

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué Estados Unidos acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia tras su fuga?

Porque el gobierno de Donald Trump resolvió expedirles visados para permitir su ingreso y permanencia en territorio estadounidense.

Un alto funcionario confirmó la decisión luego de que el excandidato presidencial del Partido Liberal salió de Brasil esquivando un mandato de la Corte Suprema.

❓ ¿Qué orden judicial desobedeció Flávio Bolsonaro antes de viajar al extranjero?

Desacató la orden del juez Alexandre de Moraes de entregar sus pasaportes ordinario y diplomático en 24 horas y la prohibición de salir del país.

Ante el incumplimiento del legislador, la Policía Federal procedió a cancelar ambos documentos oficiales de viaje.

❓ ¿Cuáles son las dos causas abiertas contra Flávio Bolsonaro en el Tribunal Supremo?

Una por presunta corrupción y lavado de activos vinculada a la película “Dark Horse” y otra bajo reserva por flujos financieros en apuestas deportivas, según EFE.

En el primer expediente se indagan pagos millonarios del exbanquero Daniel Vorcaro, mientras que en el segundo se rastrean vínculos con el abogado Willer Tomaz.

❓ ¿Qué declaró el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la huida del excandidato?

Afirmó que “quien no debe, no teme” y que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, calificando el hecho como vergonzoso.

Las declaraciones fueron emitidas durante la celebración de sus 81 años en Brasilia, donde contrastó la actitud de Bolsonaro con su propia decisión de entregarse a la justicia en el pasado.

❓ ¿Cuál es la situación del escaño de Flávio Bolsonaro en el Senado brasileño?

Dejará formalmente su curul en febrero próximo, cuando se instale la nueva legislatura en el Congreso.

Esta salida marcará la primera ocasión desde el año 2003 en que el político conservador no ejercerá ningún cargo público ni contará con fuero parlamentario.

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