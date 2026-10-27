El partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula en Brasil

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Partido Liberal (PL) de Brasil reconoció los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque exigió aclaraciones sobre presuntas irregularidades. La formación respalda al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien perdió la segunda vuelta electoral.

El Partido Liberal reconoce los resultados electorales

En una carta difundida en redes sociales, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó que el partido “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”. Sin embargo, pidió que los cuestionamientos planteados sean esclarecidos, según informó EFE.

Lula obtuvo el 52 % de los votos frente al 48 % de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta celebrada el domingo. El mandatario consiguió una diferencia superior a cuatro millones de sufragios, tras remontar el resultado de la primera vuelta, realizada el 4 de octubre.

Flávio Bolsonaro cuestiona la campaña de Lula

Pese a reconocer oficialmente los resultados, el PL cuestionó las condiciones de la contienda electoral. La organización sostuvo que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales impulsados por el Gobierno antes de los comicios afectó la equidad de la campaña.

La formación conservadora anunció que exigirá explicaciones por estas medidas dentro del marco institucional. También destacó que Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta, pero perdió en la votación definitiva, según recogió EFE.

El senador, por su parte, insistió en que buscará que la Justicia anule la candidatura de Lula. Entre sus argumentos mencionó supuestas noticias falsas y presuntos abusos de poder político y económico.

El partido de Bolsonaro fortalece su presencia legislativa

Tras la derrota presidencial, el PL destacó sus resultados en las elecciones legislativas. La organización aseguró que obtuvo 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores.

En un video publicado en redes sociales, Flávio Bolsonaro afirmó que organizará a la oposición para convertir la Cámara de Diputados y el Senado en un contrapeso al Gobierno de Lula.

El senador también reiteró sus críticas al mandatario y prometió mantener la oposición durante los próximos cuatro años. La disputa política continuará en el ámbito legislativo y judicial, señaló EFE.

Con información de EFE

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