EE.UU. evacúa a su personal de Sudán y cierra temporalmente la Embajada

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este 22 de abril del 2023 que, bajo sus órdenes, Estados Unidos ha procedido a evacuar a su personal gubernamental de Jartum y ha suspendido temporalmente las operaciones de su Embajada en Sudán.

El mandatario señaló en un comunicado difundido por la Casa Blanca que Etiopía, Yibuti y Arabia Saudí fueron "decisivos" para que esa salida se produjera con éxito.

La evacuación estuvo encabezada por el Comando de Estados Unidos para África en estrecha colaboración con el Departamento de Estado.

Las Fuerzas sudanesas de Apoyo Rápido (FAR), según se dejó claro desde Washington, no estuvieron implicadas en la operación: "Cooperaron en la medida en que no dispararon a nuestros miembros de servicio en su transcurso", apuntó en una llamada con periodistas el subsecretario de Gestión del Departamento de Estado, John Bass.

Biden añadió en su comunicado que aunque se suspenden temporalmente las operaciones de la Embajada en Sudán, el compromiso estadounidense "con los sudaneses y con el futuro que quieren no tiene fin".

El secretario de Estado, Antony Blinken, admitió en otra nota que si bien la decisión de suspender temporalmente las operaciones de una Embajada "siempre es difícil", la seguridad de su personal es "prioritaria" y se ha dado ese paso ante los "crecientes y serios riesgos" provocados por el conflicto.

Desde Washington se incidió en que van a seguir ayudando a los estadounidenses en Sudán de cara a su "propia seguridad" y a que puedan estar informados.

Yibuti, según se apuntó desde la Administración de Biden, está considerando usar su inteligencia y medios de vigilancia y reconocimiento para analizar posibles rutas de salida y detectar amenazas, y se está evaluando utilizar "recursos marítimos" en el puerto de Sudán para potencialmente poder ayudar a los estadounidenses que lleguen allí.

"También seguiremos coordinándonos con nuestros aliados, así como con nuestros socios locales, en los esfuerzos para garantizar la seguridad de su personal", sostuvo Blinken.

