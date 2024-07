El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo un llamado urgente a los seguidores chavistas para que salgan a las calles y acudan a los centros de votación este domingo 28 de julio de 2024. Cabello, según recoge Infobae, instó a sus simpatizantes a defender el voto popular mientras se espera el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“¿Hermanos y hermanas, cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa’ la calle, la gente pa’ los centros electorales, porque estos no entienden razones, sino de movilización popular”, expresó Cabello con vehemencia. “Entonces vamos a movernos, vamos a movernos. Ellos no entienden de la razón del voto del pueblo, que el pueblo salió a votar de manera mayoritaria, que hay unos resultados que el CNE va a dar y esos resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia. Entonces tomemos de una vez el plan antes, durante y después. Defensa del voto. Dale un abrazo Bolívar, con Chávez, con Maduro junto al pueblo. Nosotros venceremos”.