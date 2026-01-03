Delcy Rodríguez se ha convertido en una de las figuras más determinantes del poder en Venezuela en un momento de máxima tensión política. Vicepresidenta ejecutiva desde 2017 y actual ministra de Hidrocarburos, su nombre aparece con fuerza como posible relevo de Nicolás Maduro, en un escenario marcado por sanciones internacionales, aislamiento diplomático y una profunda crisis institucional.

Su cercanía al círculo más duro del chavismo, el control de áreas estratégicas del Estado y su rol como principal vocera del régimen la posicionan como una pieza central ante cualquier eventual transición, una vez que Estados Unidos extrajo a Maduro a Nueva York, la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 para juzgarlo por cargos de narcoterrorismo.

Delcy Rodríguez, alfíl del chavismo y de Nicolás Maduro

Nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, Delcy Eloína Rodríguez Gómez es abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993. Fue dirigente estudiantil y luego se especializó en derecho laboral en París, Francia. Ejerció como docente universitaria y presidió la Asociación Venezolana de Abogados Laboristas, lo que fortaleció su perfil técnico antes de asumir responsabilidades políticas de alto nivel.

Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista, fallecido en 1976 mientras se encontraba bajo custodia de la entonces DISIP, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) fue el principal organismo de inteligencia civil de Venezuela, responsable de la seguridad del Estado y la lucha contra amenazas internas, pero fue transformada y reemplazada por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en 2009.

Es hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Este entorno familiar ha sido clave en la construcción de su identidad política y en su narrativa de confrontación con los sectores opositores.

Ascenso dentro del Estado venezolano

Rodríguez nició su carrera en el aparato estatal en 2003, en la Coordinación General de la Vicepresidencia de la República. Posteriormente fue directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas y, en 2005, viceministra de Relaciones para Europa.

En 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez, ocupó el cargo de ministra del Despacho de la Presidencia, una posición estratégica en la toma de decisiones del Ejecutivo.

Cancillería y proyección internacional

Entre 2014 y 2017 fue ministra de Relaciones Exteriores y se convirtió en la primera mujer en ocupar la Cancillería venezolana. Desde ese cargo asumió la defensa frontal del chavismo en escenarios internacionales como la OEA y el Mercosur.

Protagonizó enfrentamientos diplomáticos con varios líderes regionales y cuestionó de forma reiterada al entonces secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien acusó de promover una intervención contra Venezuela.

La Asamblea Constituyente como eje de poder

En 2017 fue electa miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y, poco después, presidenta de ese organismo. Desde allí impulsó decisiones que redefinieron el equilibrio institucional del país y consolidaron el poder del Ejecutivo.

En ese período también encabezó la creación del movimiento político Somos Venezuela, antes de reincorporarse al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Vicepresidencia y control interno

Desde junio de 2017 ejerce como vicepresidenta ejecutiva, cargo que le otorga control directo sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Esta atribución la convirtió en una de las funcionarias con mayor capacidad de influencia dentro del Estado, tanto en el plano político como en el de seguridad.

Economía, petróleo y relación con el sector privado

En septiembre de 2020 fue designada ministra de Economía y Finanzas y directora del Banco Central de Venezuela. En 2021 sorprendió al participar en la Asamblea Anual de Fedecámaras, un hecho inédito tras años de confrontación con el empresariado.

En agosto de 2024 asumió el Ministerio del Petróleo, un sector clave para la supervivencia económica del país.

Sanciones internacionales y controversias

Delcy Rodríguez enfrenta sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y México, que incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de viaje.

Su nombre también está asociado al caso conocido como “Delcygate”, por su escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en 2020, pese a la prohibición de ingreso a territorio europeo, un episodio que generó una crisis política en España.

El escenario de sucesión en Venezuela

En enero de 2026, tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Rodríguez volvió al centro de la escena. Exigió públicamente pruebas de vida del mandatario y asumió un rol institucional protagónico.

Para aliados y críticos, Delcy Rodríguez representa la continuidad del chavismo en su versión más centralizada y confrontacional, en un país que atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia reciente.



Sin embargo, hace meses corrió un rumor acerca de la posición de Rodríguez sobre una posible sucesión en Venezuela. La vicepresidenta habría ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro como fórmula para preservar la estabilidad política de Venezuela, según reveló el Miami Herald el 16 de octubre de 2025, citando fuentes cercanas. De acuerdo con el reporte, la propuesta buscaba presentar una salida negociada que mantuviera intacto el aparato del Estado, pero sin la figura del actual mandatario.

Según información de la agencia EFE, Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, presentaron dos planes aprobados por Maduro a la Administración de Donald Trump, con mediación de Catar. El primero, entregado en abril al enviado especial Richard Grenell, planteaba la renuncia de Maduro con garantías de seguridad y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta. El segundo, presentado en septiembre, proponía un gobierno de transición encabezado por Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres, mientras Maduro buscaba exilio en Turquía o Catar.

El Miami Herald explicó que estas iniciativas pretendían convencer a sectores del Gobierno estadounidense de que un “madurismo sin Maduro” permitiría una transición pacífica y ordenada. La información salió a la luz en un contexto de máxima tensión bilateral, un día después de que Trump autorizara a la CIA operaciones encubiertas en Venezuela, lo que llevó al Gobierno venezolano a denunciar maniobras para justificar un cambio de régimen y a advertir sobre una escalada del conflicto con Washington.