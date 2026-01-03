La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció lo que calificó como una “agresión militar sin precedentes” de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y confirmó la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, durante una operación ocurrida en la madrugada.

Según Rodríguez, el operativo se ejecutó a la 1:58 y constituye “una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales”.

En su declaración pública, confirmó que en esa acción militar fueron detenidos el mandatario venezolano y su esposa, a quienes describió como víctimas de un “secuestro ilegal e ilegítimo”.

Acusación de cambio de régimen y control de recursos

La vicepresidenta sostuvo que el Gobierno venezolano había advertido previamente sobre una agresión “bajo falsas excusas y falsos pretextos”, cuyo objetivo —dijo— era un cambio de régimen. A su criterio, esa estrategia estaría vinculada a la intención de apoderarse de los recursos energéticos, minerales y naturales del país.

“He allí el objetivo verdadero y el mundo y la comunidad internacional debe saber que es así”, afirmó Rodríguez durante su intervención.

Activación del Consejo de Defensa de la Nación

Rodríguez anunció la activación inmediata del Consejo de Defensa de la Nación, con la participación de los poderes públicos del Estado, el alto mando militar, autoridades del sistema judicial, el Ministerio Público, el gabinete de vicepresidentes y la Cancillería.

Desde ese espacio, exigió “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”, a quienes identificó como las máximas autoridades legítimas del país.

Movilización del Estado y llamado a la calma

La vicepresidenta aseguró que todos los componentes del poder nacional se encuentran activados y desplegados en el territorio. Indicó que, tras un llamado previo del mandatario, se movilizaron militantes en sus lugares de trabajo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana.

No obstante, hizo un llamado al pueblo venezolano a “mantenerse en calma” y a actuar en “perfecta unión nacional” frente a los hechos.

Defensa de la soberanía y rechazo a la fuerza

Rodríguez enmarcó la situación como un ataque directo a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela. Afirmó que la operación viola los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas y evocó textos históricos de Simón Bolívar para reforzar su denuncia.

Sostuvo que, a pesar de que el Gobierno había expresado su disposición al diálogo y a relaciones respetuosas, la respuesta fue una acción militar. “Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza no los asiste la razón”, afirmó.

Respaldo internacional y medidas constitucionales

La vicepresidenta aseguró que distintos gobiernos y comunidades internacionales de regiones como China, Rusia, América Latina, el Caribe, África y Asia han expresado su apoyo a Venezuela y su rechazo a la operación denunciada.

Finalmente, informó que fue suscrito un decreto de conmoción externa por el presidente Maduro y que este fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional. Cerró su mensaje señalando que el Gobierno y el pueblo venezolano se mantendrán firmes en la defensa de la paz, la soberanía y el futuro del país.

¿Delcy Rodríguez dónde está?

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el país, informó este sábado el canal multiestatal Telesur, luego de que circularan versiones en medios y redes sociales sobre una presunta salida al exterior en medio de los ataques de Estados Unidos contra la nación suramericana, que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

“Telesur confirma que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el país”, publicó el medio en su cuenta en X. Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, de acuerdo con los artículos 233 y 234 de la Constitución, que regulan los escenarios de falta absoluta o ausencia temporal del jefe de Estado, cuya declaratoria corresponde a la Asamblea Nacional.

El diario The New York Times también informó que la funcionaria permanece en resguardo dentro del país.