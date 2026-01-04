El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo 4 de enero de 2026 una advertencia directa a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que enfrentará consecuencias más graves que Nicolás Maduro si no actúa conforme a lo que Washington considera correcto, tras la captura del exmandatario venezolano y su traslado a Nueva York.

Más noticias

Donald Trump y su advertencia directa en entrevista sobre Delcy Rodríguez

En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump sostuvo que Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no cumple con lo que Estados Unidos espera de ella. “Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, afirmó el mandatario.

El tono de estas declaraciones contrastó con el que Trump adoptó el sábado durante una conferencia de prensa, en la que reconoció a Rodríguez como la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela, al considerarla la heredera política en ausencia de Maduro.

Transición, reconstrucción y control estadounidense

Durante esa comparecencia, Trump aseguró que Rodríguez muestra disposición para avanzar en los cambios que Washington considera necesarios. “Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, declaró.

El presidente estadounidense también afirmó que, tras la captura de Maduro, Estados Unidos gobernará Venezuela “el tiempo que sea necesario”.

En ese contexto, defendió su postura sobre los cambios de régimen y la reconstrucción institucional. “Reconstruir allí y cambiar el régimen, como lo quieras llamar, es mejor que lo que tenemos ahora; no podía ser peor”, señaló, y calificó a Venezuela como un “desastre en todos los aspectos”.

Rechazo a paralelismos con Irak y reacción venezolana

Trump negó cualquier comparación entre la situación venezolana y la invasión de Irak en 2003. “Yo no fui responsable de Irak. Eso fue Bush. Nunca debimos haber entrado en Irak; eso fue el comienzo del desastre de Oriente Medio”, dijo en referencia al expresidente George W. Bush.

Las declaraciones del mandatario coincidieron con las del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Rodríguez “es alguien con quien se puede trabajar”, a diferencia de Maduro, a quien acusó de incumplir acuerdos previos con Washington.

Horas después de la captura de Maduro, Rodríguez reaccionó con dureza y calificó la operación estadounidense como un “secuestro ilegal e ilegítimo”. Además, sostuvo que Venezuela no “va a ser colonia de nadie”.

Con información de EFE

Información extra: Donald Trump