La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado 3 de enero de 2026 que el Gobierno envió al Tribunal Supremo de Justicia el decreto de estado de conmoción exterior para su revisión constitucional.

El anuncio ocurrió durante una sesión del Consejo de Defensa de la Nación, convocada tras la captura de Nicolás Maduro en medio de un ataque en Caracas y otros estados del país.

Más noticias

Delcy Rodríguez envía al TSJ el decreto de conmoción exterior en Venezuela

Rodríguez explicó que el Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, remitió el decreto a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para que la Sala Constitucional determine su constitucionalidad “en las próximas horas”.

Señaló que, tras ese pronunciamiento, las autoridades ejecutarán las medidas previstas en el documento.

Consejo de Defensa de la Nación activa el decreto tras la captura de Nicolás Maduro

La funcionaria indicó que el Consejo ya se encuentra activo y a la espera de la decisión del TSJ para aplicar el decreto.

La reunión contó con ministros y jefes militares y fue transmitida por Venezolana de Televisión.

Decreto de conmoción exterior fue firmado por Nicolás Maduro antes de su captura

Rodríguez recordó que el decreto fue suscrito por Maduro antes de su captura.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos durante la madrugada del sábado y trasladados en un buque con destino a Nueva York para enfrentar cargos ante la justicia de ese país.

Qué facultades incluye el decreto de conmoción exterior en Venezuela

Según declaraciones previas de las autoridades, el decreto otorga facultades especiales al mandatario.

Entre ellas constan la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, la toma militar inmediata de infraestructuras de servicios públicos, del sector de hidrocarburos y de empresas básicas, además de la activación de planes de seguridad ciudadana.

El texto del documento no se ha hecho público y su alcance específico sigue sin precisiones oficiales.

Esta información le puede interesar: Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Nicolás Maduro

Estados Unidos anuncia control político y plan petrolero tras la captura de Maduro

Tras la captura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración “va a gobernar” Venezuela y que el liderazgo del proceso de transición recaerá en su equipo de seguridad.

Mencionó la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y aseguró que existió un contacto con la vicepresidenta venezolana para iniciar el proceso político.

Además, anunció inversiones de compañías petroleras estadounidenses por “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura del sector en Venezuela.

Incertidumbre sobre quién ejecutará el decreto de conmoción exterior en Venezuela

Pese al envío del decreto al TSJ, las autoridades no precisaron quién ejecutará las medidas previstas ante la ausencia del jefe de Estado.

Rodríguez insistió en que Maduro continúa como “el único presidente de Venezuela”, mientras el país permanece a la espera del pronunciamiento de la Sala Constitucional.