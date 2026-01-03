El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este sábado 3 de enero de 2026 a Nueva York a bordo de un avión Boeing 757 procedente de Guantánamo, luego de haber sido capturado durante la madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas. El Mandatario permanece bajo custodia federal y será presentado ante la justicia de Estados Unidos en los próximos días.

Custodia federal y traslado a un centro de detención

De acuerdo con el contexto previamente informado por medios estadounidenses, Maduro será trasladado al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, mientras se define la fecha exacta de su comparecencia ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan.

La audiencia está prevista, a más tardar, para el inicio de la próxima semana.

Nicolás Maduro y Cilia Flores ya se encuentran en la Base Aérea Stewart, en el estado de Nueva York. Desde ese punto serán trasladados al centro de reclusión donde permanecerán bajo custodia federal mientras enfrentan el proceso judicial ante la justicia de Estados Unidos.

A las 17:23, Nicolás Maduro descendió del avión que lo trasladó desde Guantánamo, rodeado por decenas de agentes como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero, como parte del operativo de custodia previo a su traslado a un centro de reclusión en Nueva York.

Comparecencia junto a Cilia Flores

El proceso judicial también incluye a su esposa, Cilia Flores, quien deberá comparecer ante el mismo tribunal federal.

Ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, según la acusación sustitutiva presentada ante la corte neoyorquina.

Cargos reactivados por la Fiscalía de Nueva York

La causa se origina en una investigación abierta en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, basada en indagaciones de la DEA.

En los últimos días, el tribunal hizo pública una imputación sustitutiva que mantiene los cargos originales, amplía la descripción de las actividades ilícitas e incorpora nuevos procesados, entre ellos familiares directos de Maduro, con penas que podrían implicar largas condenas de prisión.

