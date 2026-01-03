El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, ofreció este sábado detalles de la operación militar ejecutada en Caracas que permitió la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes, según confirmó el Gobierno estadounidense, fueron puestos bajo custodia para enfrentar cargos en Nueva York. La misión, denominada Operation Absolute Resolve, se desarrolló durante la madrugada del 3 de enero de 2026 y fue el resultado de meses de planificación, ensayos y coordinación interinstitucional.

Una operación conjunta para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

Caine señaló que se trató de una operación discreta y de alta precisión, ejecutada en las horas de menor visibilidad, con el objetivo de minimizar riesgos para civiles y garantizar que los imputados fueran llevados ante la justicia sin daños adicionales. Indicó que el trabajo conjunto entre fuerzas militares, agencias de inteligencia y equipos de aplicación de la ley comenzó varios meses atrás y se apoyó en décadas de experiencia en operaciones complejas.

El jefe del Estado Mayor explicó que, aunque las fuerzas de operaciones especiales han perfeccionado sus capacidades en las últimas dos décadas, esta misión requirió la participación de todos los componentes de la Fuerza Conjunta. En el despliegue intervinieron soldados, marinos, aviadores, infantes de marina y personal del componente espacial, en coordinación con agencias de inteligencia como la CIA, la NSA y la NGA.

Según Caine, la magnitud de la operación implicó la movilización de más de 150 aeronaves desde distintas bases terrestres y marítimas del hemisferio occidental. Entre ellas participaron cazas F-22, F-35 y F-18, aeronaves EA-18 y E-2, bombarderos B-1, helicópteros y drones pilotados remotamente, todos coordinados para garantizar la inserción y posterior extracción de la fuerza en el centro de Caracas.

Neutralización de defensas y ejecución en tierra

Caine detalló que, para asegurar el ingreso de los helicópteros, el componente aéreo conjunto inició el desmantelamiento del sistema de defensa aérea venezolano, con el fin de proteger a la fuerza terrestre y mantener el elemento de sorpresa. Indicó que los helicópteros ingresaron a baja altura y arribaron al complejo de Maduro a la 1:01 hora del este, equivalente a las 2:01 en Caracas.

Durante la operación en tierra, la fuerza de aprehensión aisló el área y avanzó con rapidez y disciplina hacia el objetivo. El general confirmó que los helicópteros recibieron fuego y respondieron en legítima defensa con fuerza superior. Una aeronave resultó impactada, pero continuó operativa y todas regresaron a salvo tras completar la misión.

Exfiltración y traslado a custodia estadounidense

De acuerdo con el jefe del Estado Mayor Conjunto, una vez aseguradas las personas imputadas, se inició la fase de exfiltración bajo cobertura aérea. Señaló que se produjeron varios enfrentamientos defensivos durante la salida del territorio venezolano, pero que la fuerza logró retirarse sin bajas estadounidenses.

Caine informó que, a las 3:29 hora del este, los helicópteros ya se encontraban sobre el mar con Maduro y Flores a bordo, quienes fueron trasladados al buque anfibio USS Iwo Jima. Desde allí, ambos quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para su posterior traslado.

Mensaje de cierre y estado de alerta

En su declaración, el general afirmó que la operación representa una demostración de la capacidad de integración y proyección de la Fuerza Conjunta de Estados Unidos. Indicó que las fuerzas estadounidenses permanecen en la región en alto estado de preparación, listas para defenderse y proteger los intereses del país.

Finalmente, Caine expresó su reconocimiento a los hombres y mujeres que participaron en Operation Absolute Resolve, destacando su profesionalismo, disciplina y compromiso con la misión encomendada.

