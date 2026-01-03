La captura de Nicolás Maduro y los ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activaron un debate inmediato en Washington. Legisladores demócratas y republicanos reaccionaron con posturas opuestas sobre la legalidad del operativo, el rol del Congreso y el riesgo de una escalada militar con Venezuela.

Senadores demócratas rechazan ataque de Estados Unidos a Venezuela

Senadores del Partido Demócrata condenaron los ataques aéreos en territorio venezolano y advirtieron que no existe una razón para iniciar una guerra con ese país.

El senador por Arizona, Rubén Gallego, calificó la operación como “ilegal” y señaló en X que resulta “vergonzoso” que Estados Unidos pase de ser “el policía mundial” a “el abusador mundial en menos de un año”.

El senador por Hawái, Brian Schatz, afirmó que Estados Unidos no tiene intereses vitales en Venezuela que justifiquen una guerra y criticó la falta de explicaciones claras al público estadounidense sobre el alcance del operativo.

Congreso de Estados Unidos y debate sobre autorización para la guerra

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra. Pese a ello, la Administración Trump sostiene que el despliegue militar frente a Venezuela responde a una ofensiva contra grupos narcotraficantes que Washington cataloga como terroristas y a los que vincula con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según CNN, la Administración notificó a líderes del Congreso después de iniciado el operativo, una decisión que rompió con prácticas de administraciones anteriores.

El anuncio presidencial sorprendió a varios senadores y congresistas, incluidos miembros de los comités encargados de supervisar a las Fuerzas Armadas.

Republicanos respaldan captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Desde el Partido Republicano surgieron mensajes de respaldo a la decisión presidencial. El senador Mike Lee aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro quedó bajo custodia estadounidense para enfrentar cargos penales en Estados Unidos.

Lee sostuvo que el operativo se enmarca en la autoridad presidencial para proteger a personal estadounidense frente a amenazas inminentes, aunque reconoció que el poder de declarar la guerra recae en el Congreso.

Demócratas califican de ilegal la ofensiva de Trump contra Venezuela

Las críticas también llegaron desde la Cámara de Representantes.

El demócrata Jim McGovern advirtió que, sin autorización del Congreso y con una mayoría de estadounidenses contrarios a una acción militar, Trump lanzó un ataque que calificó como injustificado e ilegal.

Además, cuestionó que existan recursos para una guerra mientras muchos ciudadanos enfrentan problemas de acceso a beneficios de salud.

El presidente Donald Trump anunció una rueda de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, para explicar el operativo militar y detallar la captura de Nicolás Maduro

