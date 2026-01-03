El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el despliegue de la fuerza pública y de toda la capacidad asistencial en la frontera con Venezuela.

El Ejército colombiano llegó este sábado al puente internacional Simón Bolívar que Colombi y Venezuela.

Es una respuesta preventiva ante una eventual llegada masiva de refugiados venezolanos. Es un escenario que preocupa a la seguridad fronteriza, la política migratoria regional y la estabilidad humanitaria en América Latina.

La decisión se tomó tras los ataques de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades.

Normalidad en pasos fronterizos en Colombia

Colombia y Venezuela comparten 2 219 kilómetros de frontera terrestre, una de las más extensas y dinámicas de la región. Hay pasos fronterizos estratégicos entre Cúcuta y las localidades venezolanas de San Antonio del Táchira y Ureña.

En la apertura de frontera en Cúcuta, la situación se mantenía en total normalidad, según constató EFE. Las autoridades monitorean de cerca el flujo migratorio, la movilidad binacional y los corredores humanitarios.

Migración venezolana y antecedentes humanitarios

En los últimos años, millones de migrantes venezolanos han cruzado hacia Colombia por estos pasos, y alrededor de 2,8 millones se establecieron en territorio colombiano.

Este contexto obliga a fortalecer la atención a refugiados, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de respuesta humanitaria, con enfoque en derechos humanos y seguridad.

Condena a los bombardeos y llamado al diálogo

Petro evitó pronunciarse sobre el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la supuesta captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, pero condenó los bombardeos.

“Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, afirmó. Dijo que los conflictos internos deben resolverse en paz, mediante diálogo político y diplomacia regional.

Colombia y el Consejo de Seguridad de la ONU

Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, cargo que asumió el 1 de enero, Colombia impulsará un pronunciamiento internacional sobre la crisis en Venezuela.

Petro reiteró su llamado al diálogo civil, la unidad nacional venezolana y la defensa de la soberanía, insistiendo en que la paz y la negociación son el camino para evitar una escalada regional.

Alerta por grupos armados ilegales en la frontera

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó sobre un plan preventivo de seguridad para neutralizar posibles atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales que operan en la frontera.

Según el Gobierno, se activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar amenazas terroristas, en un contexto de tensión militar y despliegues internacionales en el Caribe y el Pacífico.

