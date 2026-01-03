El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado 3 de enero de 2026 que Nicolás Maduro fue arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en el país. Además, indicó que no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela tras la captura del líder venezolano.

Detalles del arresto y declaraciones

Según el senador republicano Mike Lee, quien mantuvo una conversación con Rubio, este le informó sobre el arresto de Maduro. Lee declaró: “Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos”. También añadió que las acciones militares observadas recientemente fueron para proteger a quienes ejecutaban la orden de arresto.

Autoridad presidencial y acciones militares

El senador Lee enfatizó que esta operación se encuentra dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, aunque recordó que el poder de declarar la guerra recae en el Congreso.

Expectativas sobre futuras acciones

Lee también mencionó que Rubio le comunicó que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”. Esta afirmación genera un cambio significativo en la dinámica política y militar en la región.

Confirmación del presidente Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”. En su mensaje en la red social Truth Social, Trump afirmó que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados por aire del país.

Los siguientes anuncios

Trump anunció que proporcionará más información sobre esta operación en una rueda de prensa programada para las 11:00 horas (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago, Florida.

El arresto de Nicolás Maduro marca un punto crucial en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, con implicaciones significativas para la política regional.

