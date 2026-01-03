Así fue la operación militar de EE.UU. en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela se desarrolló en pocas horas y alteró el equilibrio político y militar de la región. La operación incluyó ataques aéreos, restricciones al tráfico aéreo, pronunciamientos oficiales y reacciones inmediatas de gobiernos vecinos. El punto culminante fue la captura del presidente Nicolás Maduro, confirmada por Donald Trump.

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Los hechos se sucedieron de forma acelerada desde la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. Las autoridades venezolanas denunciaron una agresión directa, mientras Estados Unidos confirmó acciones militares contra objetivos estratégicos y anunció el arresto del mandatario venezolano.

Ataques con drones marcaron el inicio de la captura de Maduro

A las 06:37 GMT, Caracas despertó con detonaciones, explosiones y sobrevuelos de aviones. Los reportes incluyeron ataques en Fuerte Tiuna y en la base aérea de La Carlota. A las 07:28 GMT, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que la capital venezolana estaba bajo bombardeo.

Minutos después, el Gobierno de Maduro denunció una agresión militar en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. A las 07:40 GMT, Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior y ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios.

A las 07:52 GMT, CBS informó que Donald Trump autorizó ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares. A las 08:08 GMT, la FAA prohibió vuelos comerciales estadounidenses sobre Venezuela por riesgos asociados a la actividad militar. La restricción entró en vigencia de inmediato.

A las 08:31 GMT, se reportaron los primeros daños visibles: fuego y afectaciones en el vallado de la base aérea de La Carlota, según constató EFE.

Captura, incertidumbre y denuncias

A las 09:28 GMT, Donald Trump confirmó el éxito de la operación y anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. Informó que ambos fueron sacados del país por aire y prometió ampliar detalles en una rueda de prensa. Más tarde, Colombia anunció el refuerzo de la seguridad en su frontera.

Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Diosdado Cabello pidió calma y llamó a no facilitar acciones al “enemigo invasor”. The New York Times señaló que la operación no dejó bajas estadounidenses.

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A las 10:15 GMT, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que se desconoce el paradero de Maduro y Cilia Flores. A las 11:03 GMT, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Maduro enfrentará un juicio penal en Estados Unidos. Finalmente, el fiscal general venezolano denunció un secuestro y exigió la liberación del mandatario, al responsabilizar a EE. UU. de cualquier daño que pudiera sufrir.

En declaraciones posteriores, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado 3 de enero que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una “segunda oleada” de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida “fue tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Muertes durante el operativo militar

No se registraron bajas estadounidenses en la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, informó este sábado el diario The New York Times.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado en el ataque lanzado hoy sobre Venezuela y que un par de militares resultaron además heridos, pero aseguró que nadie ha fallecido y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

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Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado sus viviendas después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones en medio de un ataque estadounidense que fue confirmado por el presidente Donald Trump.

Por su parte, en cuanto a muertes de venezolanos, no existe por el momento una cifra oficial.

Con información de EFE

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