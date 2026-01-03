Diosdado Caballo llama a la calma tras ataque de Estados Unidos a Venezuela

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió calma a la población tras el ataque que el Gobierno atribuye a Estados Unidos.

En un mensaje transmitido por la televisión estatal, él llamó a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, en medio de una crisis política y militar.

Cabello insistió en confiar en el liderazgo político y en el alto mando militar venezolano. El mensaje buscó contener la desesperación ciudadana tras las detonaciones registradas en Caracas y estados vecinos.

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Cabello critica a organismos internacionales

El dirigente chavista cuestionó a las organizaciones internacionales por su silencio ante lo que calificó como una masacre contra civiles.

Según él, bombas habrían caído en zonas habitadas, lo que eleva la preocupación por derechos humanos, derecho internacional y la respuesta de la comunidad global frente a ataques armados en Venezuela.

Cabello señaló que el objetivo estadounidense se cumplió solo parcialmente, al no lograr que la población saliera “desbocada”. Este mensaje refuerza la narrativa oficial sobre resistencia nacional, defensa de la soberanía y control del orden interno ante amenazas externas.

Versiones cruzadas tras anuncio de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en la red Truth Social que se ejecutó con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien habría sido capturado junto a su esposa.

Sin embargo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que se desconoce el paradero de Maduro y Cilia Flores.

Mientras tanto, Venezolana de Televisión difundió imágenes oficiales que refuerzan el llamado a la calma y a la cohesión nacional.

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