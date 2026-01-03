Tras la captura de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano enfrentará un proceso penal en tribunales federales de Estados Unidos, donde existen acusaciones pendientes desde 2020 y reactivadas bajo la actual administración estadounidense.

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán imputados por cargos federales una vez concluyan el traslado y las diligencias legales correspondientes.

El proceso se desarrollará en el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más relevantes para este tipo de causas.

El proceso judicial que se abre en Nueva York

Con la confirmación oficial de Bondi, el caso entra en una fase estrictamente procesal. Maduro deberá comparecer ante un tribunal federal, donde se definirán los tiempos y etapas del juicio.

El Distrito Sur de Nueva York ha sido escenario de algunos de los casos más emblemáticos contra figuras políticas vinculadas al crimen organizado.

La elección de esta corte no es menor: concentra experiencia, precedentes y un aparato judicial especializado.

A partir de ahora, el desenlace del caso se definirá dentro del sistema judicial estadounidense y no en el plano diplomático.

Casos precedentes en tribunales federales de EE.UU.

El eventual juicio contra Maduro se inscribe en una serie de procesos contra altos funcionarios y exlíderes políticos que enfrentaron condenas en Estados Unidos.

Estos antecedentes ayudan a dimensionar el alcance del proceso.

Genaro García Luna

El exsecretario de Seguridad de México fue juzgado en el Distrito Sur de Nueva York y condenado en febrero de 2023. El jurado lo declaró culpable de colaborar con el narcotráfico mientras ocupaba un alto cargo en el gobierno mexicano. Su caso marcó un precedente clave en el juzgamiento de exfuncionarios extranjeros en EE.UU.

¿Quién es Manuel Noriega?

Manuel Noriega fue un exdictador de Panamá se entregó el 3 de enero de 1990 y luego fue trasladado a los EE. UU., donde fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión. Murió en 2017. Su captura ocurrió tras la invasión estadounidense a Panamá en 1989, y su juicio se convirtió en uno de los primeros casos emblemáticos de un jefe de Estado procesado por la justicia estadounidense.

Tony Hernández

El hermano del expresidente de Honduras fue condenado en 2019 en Nueva York. El tribunal federal lo declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, en un caso que tuvo fuerte impacto político en su país y en la región.

Un juicio con inevitable lectura política

El caso de Maduro tiene una dimensión distinta. CNN subraya que se trata de un jefe de Estado en funciones, lo que introduce una lectura política inevitable, más allá del expediente judicial.

“Más allá de lo que digan las acusaciones, esto siempre se percibirá como algo político”, señala la cadena, en referencia al impacto diplomático y simbólico del proceso.

¿Qué está en juego ahora con la captura de Maduro?

En lo inmediato, el caso avanzará con la comparecencia inicial y la definición del calendario judicial. A partir de ahí, se abrirá una etapa clave para la fiscalía y la defensa.

El proceso marcará un precedente en la relación entre Estados Unidos y Venezuela y reactivará el debate sobre el alcance de la justicia federal estadounidense frente a líderes extranjeros.

Lo que posiblemente sigue para Nicolás Maduro ya no se decidirá en el plano político regional, sino en una sala de audiencias en Nueva York, donde el caso avanzará bajo las reglas del sistema judicial estadounidense.