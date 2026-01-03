Venezolanos en Ecuador se refieren a la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y al hecho de ser juzgados en un tribunal federal de Nueva York. Esto ocurre tras su captura en un operativo ejecutado por fuerzas especiales de Estados Unidos, según EFE.

Más noticias

Venezolanos en Ecuador se pronuncian sobre captura de Nicolás Maduro

Para los venezolanos en Ecuador, la captura de Maduro representa un momento histórico que reaviva el debate sobre justicia, libertad y la posibilidad de un cambio real en su país de origen.

Luis Magallanes se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro

Luis Magallanes, vocero de la Plataforma Unitaria en Ecuador, se pronunció ante la captura de Nicolás Maduro. “Estamos muy contentos con la salida del poder de Nicolás Maduro, fueron 26 años de este regimen”.

Magallanes afirma que ya se están organizando equipos con la líder de Venezuela, MarÍa Corina Machado y Edmundo González, considerado como el legítimo presidente de Venezuela, para las primeras 100 horas de gobierno.

“Así como exigen fe de vida de Nicolás Maduro y su esposa, nosotros también pedimos pedimos fe de vida de casi 1000 presos políticos capturados desde 28 de julio de 2024”.

Daniel Regalado expresó sus ideas respecto a Nicolás Maduro

Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, sostuvo frente a la captura de Nicolás Maduro “estamos tranquilos, la sociedad civil está bien, no ha sido afectada. Fue un comando para capturar directamente, al dictador y a su esposa”.

“Esperamos noticias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cuáles serán las sanciones para Nicolás Maduro”.

Regalado sostuvo además, que están atendiendo inquietudes de venezolanos en Ecuador.

Cristina, emprendedora venezolana se refirió a Nicolás Maduro

Cristina (*nombre protegido) es una emprendedora venezolana que vive en Ecuador y se refirió a la captura de Nicolás Maduro “Estoy super, super, feliz saber que sacaron a Maduro son tantos sentimientos. Desde las 2:30 estamos conectados con la familia, pendientes.

Cristina también se refirió a cómo se encuentra Caracas en estos momentos “La ciudad está tranquila, es lo que familiares nos han comunicado. Como Diosdado Cabello continúa en Venezuela, nadie ha salido a celebrar aún”.

Eduardo Febres Cordero siente alegría por Venezuela

“Como venezolano, siento exactamente lo mismo que siente hoy la gran mayoría de mi pueblo, una profunda alegría, pero también un profundo sentido de responsabilidad histórica”, indicó Eduardo Febres Cordero, dirigente de la Comunidad Venezolana en Ecuador.

“La captura de Nicolás Maduro representa un punto de quiebre, el comienzo real y tangible de la caída sistemática de un régimen que durante años ha sumido a Venezuela en la miseria, la persecución, el exilio forzado y la destrucción de nuestras instituciones”.

Concentración de Venezolanos en la Cruz del Papa

Luis Magallanes informa que este sábado 3 de enero de 2026, los venezolanos en Ecuador planean reunirse a las 10:00 en la Cruz del Papa, ubicado en el Parque de La Carolina, para celebrar la captura de Nicolás Maduro.

Enlace externo: Nicolás Maduro