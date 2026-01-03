Nicolás Maduro, exconductor y sindicalista, alcanzó el poder tras la muerte de Hugo Chávez.

Su mandato se ha caracterizado por la crisis política, económica y sanciones internacionales, según CNN.

El Mandatario venezolano fue capturado por el gobierno de Donald Trump este 3 de diciembre de 2026.

¿Quién es Nicolás Maduro?

Antes de ingresar a la política, Nicolás Maduro trabajó como conductor del Metro de Caracas y militó en el sindicato de transporte.

Según CNN, su activismo sindical lo llevó a conocer al entonces militar Hugo Chávez en 1992, tras el intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

En 1999, Maduro fue elegido para integrar la Asamblea Nacional Constituyente y, en 2000, obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional.

CNN recuerda que entre 2006 y 2013 se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, consolidando su lealtad al gobierno chavista.

La captura de Nicolás Maduro, según la versión de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su salida del país por vía aérea. El anuncio se realizó tras reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del territorio venezolano.

De acuerdo con versiones difundidas por medios estadounidenses, la operación incluyó el despliegue de helicópteros y unidades de fuerzas especiales, que habrían detenido a Maduro durante una acción nocturna. Las autoridades de Estados Unidos señalaron que la intervención fue resultado de varios meses de planificación y del incremento de la presencia militar frente a las costas venezolanas.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de su esposa tras los bombardeos reportados. En paralelo, distintos gobiernos, entre ellos Rusia, exigieron aclaraciones sobre lo ocurrido y cuestionaron lo que califican como una posible violación a la soberanía venezolana.

Elección presidencial de Maduro en 2013

Tras la enfermedad de Chávez, fue designado vicepresidente y luego su sucesor. En abril de 2013 ganó por estrecho margen las elecciones frente a Henrique Capriles, en unos comicios cuestionados por la oposición. Desde entonces, fue reelegido dos veces en medio de denuncias de fraude y desconocimiento internacional, de acuerdo con CNN.

Reelección de 2018

En unas elecciones denunciadas por los líderes de la oposición y la comunidad internacional, Maduro ganó otro mandato de 6 años, el 20 de mayo de 2018. La participación electoral cae al 46%, por debajo del 80% registrado en 2013. Al día siguiente, una alianza de 14 países latinoamericanos y Canadá, conocida como el Grupo de Lima, emite una declaración en la que califica la votación de ilegítima, informó CNN.

Las elecciones de 2024

Los venezolanos asistieron el 28 de julio de 2024 a las urnas en unas elecciones que, según el Consejo Nacional Electoral, gana Maduro con el 51,20% del total de votos, al momento en que, de acuerdo al informe de la autoridad electoral, se había escrutado el 80% de las actas. La líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González denuncian fraude y desconocen el resultado, de acuerdo con CNN.

El resultado fue desconocido por la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Maduro gobernará hasta 2031.

Maduro juró como presidente de Venezuela en 2025

El líder del chavismo, Nicolás Maduro, juramentó el domingo, 10 de agosto de 2025, como el presidente de Venezuela, para el período 2025-2031, por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlado por el oficialismo, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio pasado, de acuerdo con Efe.

El antichavismo asegura que reunió el “85 % de las actas electorales” como evidencia del triunfo de González Urrutia, publicadas en una página web para su consulta, a través de testigos y miembros de mesa la noche de las elecciones, que atestiguan el triunfo de González Urrutia, unos documentos que el Gobierno califica de “falsos”, de acuerdo con Efe.

Gestión presidencial de Nicolás Maduro

Durante su gestión, Venezuela enfrentó hiperinflación, sanciones de Estados Unidos y la ONU, y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Pese a la presión internacional y a las divisiones internas, Maduro mantiene el control del poder apoyado por las Fuerzas Armadas y por aliados como Rusia, China e Irán.

