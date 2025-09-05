Nicolás Maduro envió un mensaje al presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, durante el acto de “activación operativa, organizativa” de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), este viernes 5 de septiembre de 2025.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que EE.UU. “debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe”.

“Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países”, manifestó Maduro.

Asimismo, se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que “algunos de sus funcionarios”, sin mencionar nombres, están buscando “un cambio de régimen en Venezuela”, pero, añadió, esto “es un error”.

En este sentido, afirmó que se pretende “montar un expediente falso, absolutamente falso, con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país”, pero, aseguró, Venezuela es “libre de producción de hoja de coca, libre producción de cocaína y es un país que combate el narcotráfico”.

Palabras de Nicolás Maduro a Donald Trump

“Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta, y Venezuela respeta para que la respeten. Con el respeto que nos hemos ganado se los decimos: esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad”, agregó Maduro.

El mandatario venezolano expresó que “ninguna de las diferencias” que hay entre él y Trump pueden llevar a “un conflicto militar de alto impacto”.

“Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar (con Estados Unidos), pero (…) exigimos respeto para nuestro país”, sentenció.

Despliegue de Estados Unidos

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela.

El objetivo es combatir el tráfico de drogas que asegura “contaminan” las calles de su país.

Además, ordenó, en las últimas horas, que 10 naves de combate F-35 fueran desplazadas a una base aérea de Puerto Rico.