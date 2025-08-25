El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos, para el viernes 29 y sábado 30 de agosto de 2025. El objetivo, dijo, es “completar” el registro iniciado el fin de semana frente a lo que considera “amenazas” de EE.UU. por su intención de movilizar buques al Caribe para combatir el narcotráfico.

Más noticias

Nicolás Maduro convoca a más ciudadanos a la Milicia Nacional

“He ordenado realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos puedan participar y completar así el alistamiento nacional. El primer paso de activación a filas del sistema defensivo“, indicó Maduro en un mensaje difundido este lunes 25 de agosto de 2025 en su canal de Telegram.

Según el mandatario, la nueva convocatoria responde a que los centros de alistamiento dispuestos este fin de semana fueron “desbordados”. Debido a la “presencia masiva” de ciudadanos que acudieron a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB). Este es un cuerpo compuesto por civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Estoy seguro que esta prueba que ha puesto la vida, esta amenaza imperialista contra la paz del continente, y contra nuestro país, la volveremos a vencer”, agregó.

La amenaza de EE.UU. y la respuesta del Gobierno venezolano

El pasado jueves 21 de agosto, Maduro convocó a una primera jornada de registro como parte, aseguró, del ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’. Este fue activado tras el anuncio de EE.UU. sobre un posible despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

El martes de la semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”. Esto incluiría el envío de buques y soldados a aguas caribeñas.

Críticas de la oposición a la convocatoria

Durante el inicio de las inscripciones, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no “caer en nerviosismo”. Aseguró que no se trata de “una movilización nacional“, sino de un proceso “voluntario“.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado instó, a través de la red social X, a desobedecer la convocatoria del Ejecutivo. Afirmó que las plazas del país permanecieron vacías.

Enlace externo: Nicolás Maduro

Te recomendamos