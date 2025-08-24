Un grupo de 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos el exdiputado Américo de Grazia y el dirigente opositor Pedro Guanipa, fue excarcelado este domingo 24 de agosto de 2025. La decisión ocurre en el contexto de la crisis política que atraviesa el país desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, informó la agencia EFE.

Régimen de Maduro libera presos políticos de Venezuela

La noticia fue confirmada por los opositores Henrique Capriles y Tomás Guanipa, quienes celebraron en redes sociales la liberación parcial de varios detenidos. Capriles, electo diputado en mayo pasado, detalló que entre los liberados figuran Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia.

En otros cinco casos, los beneficiados recibieron la medida de arresto domiciliario. Ese fue el caso de Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso.

Reacciones opositoras

“Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos”, escribió Capriles en sus redes sociales.

El exgobernador insistió en que su objetivo es lograr que ningún venezolano sea encarcelado por su forma de pensar.

Tomás Guanipa, también electo diputado nacional en los comicios legislativos de mayo, calificó la medida como un “pequeño avance” en una lucha más amplia.

“No puede haber libertad en un país mientras exista la terrible figura de los presos de conciencia”, aseguró. El dirigente agregó que “ser familiar de presos políticos es otra forma de estar encarcelado”.

Casos emblemáticos

La excarcelación incluyó a figuras políticas que habían sido detenidas en los últimos meses. Entre ellos, Américo de Grazia, quien fue arrestado en agosto de 2024 y cuya salud se había deteriorado, según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp). El exdiputado había sido diagnosticado con una infección pulmonar causada por un hongo, lo que generó preocupación sobre su permanencia en prisión.

Otro caso es el de Pedro Guanipa, detenido en septiembre de 2024 cuando intentaba viajar a Colombia, según denunció su familia. El dirigente, hermano de Tomás y Juan Pablo Guanipa, enfrentaba cargos en un proceso cuestionado por la oposición.

También fue beneficiado Rafael Ramírez Colina, exalcalde de Maracaibo, arrestado en octubre del año pasado, así como el exalcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, detenido en diciembre de 2024.

Contexto general

La ONG Foro Penal reporta que en Venezuela aún permanecen 815 presos políticos, entre ellos cuatro adolescentes y 89 extranjeros. El Ejecutivo de Nicolás Maduro, en contraste, asegura que no existen presos políticos en el país, sino personas procesadas por “delitos graves”.

La excarcelación de este grupo se produce en medio de llamados de la comunidad internacional y de organizaciones humanitarias para que el Gobierno venezolano cese la persecución contra opositores. Según EFE, los dirigentes opositores consideran que estos gestos no resuelven el problema de fondo, ya que todavía quedan centenares de detenidos por razones políticas.

La crisis poselectoral mantiene en tensión al país, con protestas y reclamos de diversos sectores que denuncian irregularidades en los comicios de 2024. Para la oposición, la liberación de 13 presos políticos representa un respiro momentáneo, pero no suficiente para hablar de apertura democrática.

Con información de EFE

Informe externo: Los presos políticos en Venezuela

