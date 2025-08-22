La tensión en América Latina aumentó después de que Estados Unidos anunció, el 19 de agosto de 2025, el despliegue de buques de guerra y 4 000 infantes de Marina en aguas del Caribe. Washington sostiene que la operación busca frenar el narcotráfico, mientras el presidente Nicolás Maduro denunció amenazas contra Venezuela y respondió con una movilización militar y política.

Nicolás Maduro convoca a la defensa de Venezuela ante anuncio de Estados Unidos

El 21 de agosto de 2025, Maduro llamó a una jornada de alistamiento de milicianos y reservistas en plazas y cuarteles de todo el país.

La actividad, parte del “Plan Nacional de Soberanía y Paz”, incluyó el despliegue de 4,5 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana.

La decisión llegó después de que Estados Unidos elevó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Ese mismo día, el Gobierno incorporó a la Milicia a los Cuadrantes de Paz, estructuras locales de seguridad que integran comunidades y cuerpos policiales. Según datos oficiales, la medida cubrió más de 5 300 comunidades.

Jóvenes chavistas se entrenan en La Guaira

El 22 de agosto, 319 jóvenes vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela y a organizaciones del chavismo participaron en entrenamientos de “resistencia revolucionaria” en el estado de La Guaira.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dirigió la jornada y pidió a las bases oficialistas formar cuerpos de combatientes.

Estados Unidos despliega buques y tropas en el Caribe

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos está listo para “usar todo su poder” en operaciones contra el narcotráfico.

Medios estadounidenses como CNN detallaron que el despliegue incluyó tres buques de guerra, varios destructores, un barco con misiles y aviones de vigilancia.

Cruce de acusaciones entre Caracas y Washington

El director de la DEA, Terry Cole, acusó a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el ELN para enviar cocaína a carteles mexicanos.

En respuesta, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo que la DEA “es el mayor cartel de drogas del mundo” y señaló que los propios informes de la agencia no mencionan a Venezuela como actor clave en el tráfico hacia Estados Unidos.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que Washington intenta forzar un cambio de régimen y advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana responderá a cualquier intento de intervención.

Reacciones de organismos y Gobiernos de la región

El 21 de agosto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Estados Unidos y a Venezuela resolver sus diferencias por vías pacíficas.

Ese mismo día, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó la presencia de buques estadounidenses y advirtió que representa una amenaza para la estabilidad de la región.

Mandatarios y exmandatarios también se pronunciaron

El presidente de Cuba, Miguel Díaz–Canel, calificó el despliegue como una “demostración de fuerza imperial”.

El boliviano Luis Arce lo consideró una “infamia” y pidió a Celac y Unasur convocar reuniones de emergencia.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, expresó su respaldo a Maduro y afirmó que “los pueblos del mundo” defenderán la revolución bolivariana.

Desde Brasil, el asesor presidencial Celso Amorim manifestó preocupación por los riesgos de una intervención y defendió el principio de no injerencia.

En Colombia, Gustavo Petro advirtió que una invasión convertiría a Venezuela en “otra Siria” y arrastraría a su país a un conflicto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que no existen acuerdos militares entre Bogotá y Caracas.

Paraguay y expresidentes marcan distancia

El 21 de agosto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró al Cartel de los Soles como “organización terrorista internacional”, en línea con la designación de Estados Unidos.

La medida coincidió con la visita de funcionarios del Departamento de Defensa y de la Casa Blanca a Asunción. Ecuador había adoptado la misma decisión una semana antes.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe defendió el despliegue de buques estadounidenses como una acción de justicia y respaldó la recompensa contra Maduro.

Desde Bolivia, Jorge Tuto Quiroga pidió elecciones “justas y libres” en Venezuela y criticó la permanencia del mandatario en el poder.

