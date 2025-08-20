El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional. Aseguró que se trata de un “plan de paz” para reforzar la defensa del país, después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Más noticias

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional”, dijo en un acto televisado. Maduro afirmó que las milicias deben estar “preparadas, activadas y armadas”.

Estados Unidos refuerza operaciones en el Caribe

El anuncio de Caracas se dio en paralelo al despliegue de fuerzas estadounidenses en América Latina y el Caribe. Según CNN, Washington movilizó a unos 4 000 militares, principalmente infantes de Marina, junto con barcos, aviones y lanzamisiles para combatir a los carteles de narcotráfico.

El País agregó que tres destructores estadounidenses se ubicaron cerca del mar territorial venezolano. Aunque reportes iniciales indicaron que llegarían en pocas horas, el Pentágono aclaró que no existían órdenes para ingresar en aguas venezolanas.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, respondió que las autoridades venezolanas también mantienen despliegues en las aguas nacionales “para defender la soberanía”.

Plan de paz con milicias campesinas y obreras

Maduro señaló que la estrategia contempla la organización de milicias campesinas y obreras en fábricas y centros de trabajo. “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, expresó durante el acto.

El País recordó que este cuerpo nació en 2007 con Hugo Chávez y se consolidó en 2010 como el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional. Según CNN, la FANB cuenta con entre 95 000 y 150 000 soldados activos, mientras que la milicia reúne a millones de reservistas.

Esta información le puede interesar: EE.UU. dice estar preparado para usar ‘todo su poder’ para frenar narcotráfico en Venezuela

Acusaciones de narcotráfico y confiscación de bienes

Las tensiones entre Washington y Caracas se intensificaron en los últimos días. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró en Fox News que se confiscaron 700 millones de dólares en bienes vinculados con Maduro.

Las acusaciones contra el mandatario no son nuevas. Durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos lo señaló de narcotráfico y terrorismo, afirmando que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por altos funcionarios de su gobierno.

El chavismo rechaza estas acusaciones y asegura que se trata de una campaña de difamación.

Reacciones en Caracas y Washington

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó de “bufonescas” las acusaciones de narcotráfico. Cabello, por su parte, sostuvo que “el único cartel que existe es la DEA”.

En tanto, la Casa Blanca reiteró que Maduro “no es un presidente legítimo” y que Trump utilizará “todos los recursos” para frenar el narcotráfico. Caracas respondió que Estados Unidos recurre a “amenazas y difamación”.

El sitio Global Fire Power, citado por CNN, ubica a Venezuela en el puesto 50 de poder militar entre 145 países, frente al número 1 ocupado por Estados Unidos. Con más de 4 000 kilómetros de costa, el gobierno de Maduro insiste en que cuenta con una fuerza popular lista para defender el territorio nacional.